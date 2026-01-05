Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των αγώνων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής για την φάση των «16», καθώς και την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Μεγάλη Βρετανία για το United Cup.

Δευτέρα σήμερα (05/01) και η αθλητική δράση συνεχίζεται κανονικά τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο τένις.

Αναφορικά με το τένις λοιπόν η δεύτερη αγωνιστική του United Cup βρίσκουν τους Έλληνες εκπροσώπους μας να αγωνίζονται απέναντι σε εκείνους από την Μεγάλη Βρετανία. Πιο συγκεκριμένα ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κοντραριστεί απέναντι στον Μπίλι Χάρις, ενω η Μαρία Σάκκαρη κόντρα στην Έμμα Ραντουτσάνου. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 11:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Αργότερα στις 14:00 έρχονται στο κανάλι του YouTube του Gazzetta οι Galacticos. Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης αναλύουν όλα τα δεδομένα και μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ για τους μεταγραφικούς στόχους των ομάδων. Σύνδεση και με Θεσσαλονίκη με Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο.

Όσον αφορά το ποδόσφαιρο η δράση ξεκινάει σήμερα με τους αγώνες για την φάση των «16» στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Αρχικά στις 18:00 (ΕΡΤ2) η Αίγυπτος του Μοχάμεντ Σαλάχ θα αναμετρηθεί με το Μπενίν, ενώ στις 21:00 (ΕΡΤ2) η Νιγηρία θα κοντραριστεί με την Μοζαμβίκη. Τέλος στις 22:00 (Cosmote Sport 1) ρίχνει αυλαία η 26η αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας στην Αγγλία με την Λέστερ να υποδέχεται στην έδρα της την Γουέστ Μπρομ.

Οι μεταδόσεις της ημέρας