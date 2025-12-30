Ο Δεκέμβρης του Ελ Καμπί: Τα μισά γκολ τα πέτυχε με... ψαλιδάκι!

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί τρελαίνει και στο Copa Africa, σε συνέχεια όσων πετυχαίνει με τον Ολυμπιακό και μέσα στον Δεκέμβρη τα τρία από τα έξι γκολ του, ήταν με «ψαλιδάκι».

Ένας δημοσιογράφος από το Μαρόκο τον είχε αποκαλέσει «Mr. ψαλιδάκι» λίγο μετά το εντυπωσιακό γκολ που πέτυχε με την εθνική ομάδα στην πρεμιέρα του Copa Africa, αναρτώντας και ένα εντυπωσιακό βίντεο με όλα τα παρόμοια τέρματα που έχει βάλει στην καριέρα του.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί το έκανε ξανά. Κόντρα στην Ζάμπια, υπέγραψε το τελικό 3-0 με έναν εντυπωσιακό τρόπο, σκοράροντας ξανά με ανάποδο ψαλίδι και κάνοντας ξανά τον πλανήτη να ασχοληθεί με την περίπτωση του.

Ωστόσο, το εντυπωσιακό στην περίπτωση του 32χρονου φορ είναι ότι έχει κάνει τη συγκεκριμένη τεχνική... επάγγελμα μέσα στον Δεκέμβρη τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με το Μαρόκο.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής επιθετικός έχει πετύχει συνολικά έξι τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις μέσα σε αυτόν τον μήνα και τα μισά από αυτά είναι με ανάποδο ψαλίδι (!).

Συγκεκριμένα, στις 6 Δεκεμβρίου στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Μαροκινός «killer» άνοιξε το σκορ στο 33ο λεπτό με ανάποδο ψαλίδι όταν εκμεταλλεύτηκε το γύρισμα με τακουνάκι από τον Πιρόλα και νίκησε τον Λίλο για το 1-0.

Στις 21 Δεκεμβρίου, στην πρεμιέρα του Copa Africa, το Μαρόκο αντιμετωπίζει τις Κομόρες και ο φορ του Ολυμπιακού είναι εκείνος που με τον ίδιο τρόπο, διαμορφώνει το τελικό 2-0 στο 74ο λεπτό όταν είδε τη σέντρα του Σαλάχ-Εντίν και με νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε.

Και φτάνουμε στο βράδυ της 29ης Δεκεμβρίου όπου ο Ελ Καμπί έχει ήδη σκοράρει για το 1-0 από το 9ο λεπτό αλλά το τελικό 3-0 αποτελεί ένα κερασάκι στην... τούρτα για το 2025 του Μαροκινού φορ. Σέντρα του Ουναχί, ο 32χρονος επιθετικός πετάγεται στην καρδιά της περιοχής και με ανάποδο ψαλίδι στέλνει με δύναμη την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.