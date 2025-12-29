Ελ Καμπί: Το απόλυτο Déjà vu, ο πλανήτης παραμιλάει ξανά για το νέο ψαλιδάκι
Δεν έχουν περάσει δέκα μέρες από τη στιγμή που ολόκληρος ο κόσμος του ποδοσφαίρου σχολίαζε με δέος το εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι του Αγιούμπ Ελ Καμπί απέναντι στις Κομόρες για την πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ήταν η βραδιά του, η δική του στιγμή αποθέωσης. Μόνο που ο Μαροκινός... ζήλεψε και ήθελε να ζήσει μια παρόμοια ξανά.
Έτσι προετοιμάστηκε κατάλληλα για τον αγώνα κόντρα στη Ζάμπια κι όταν βρήκε τη στιγμή του, την άρπαξε από τα μαλλιά. Όταν είδε τη μπάλα να καταφτάνει στην περιοχή από γλυκιά σέντρα του Ουναΐ, ο επιθετικός του Ολυμπιακού επανέλαβε το ποίημα της πρεμιέρας και με νέο ασύλληπτο ψαλίδι διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για το Μαρόκο απέναντι στη Ζάμπια.
Σαν ένα déjà vu από την πρεμιέρα, ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλίθηκε και... παραμιλούσε με το νέο απίθανο γκολ του Μαροκινού, ο οποίος έκανε ξανά τον γύρο του κόσμου μέσα σε διάστημα ολίγων ημερών.
For the second time in three games, Ayoub El Kaabi has scored an overhead kick.
After his incredible goal in the Africa Cup of Nations' opening game, he has done it again — this time against Zambia. pic.twitter.com/8dGH101RWW— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 29, 2025
The kind of finish you watch once, then again and again and again. Ft. Ayoub El Kaabi. 🤯🇲🇦#TotalEnergiesAFCON2025 | #WePlayDifferent pic.twitter.com/iLhQSOo9Kr— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 29, 2025
Three AFCON matches and Ayoub El Kaabi has already scored two bicycle kicks 🤯
Just another day at the office 🤷♂️ pic.twitter.com/dIeiMvgTaE— ESPN Africa (@ESPNAfrica) December 29, 2025
Morocco's Ayoub El Kaabi has scored two overhead kicks in the first three games of AFCON 🤯 pic.twitter.com/sgOiFJVs8S— Football on TNT Sports (@footballontnt) December 29, 2025
El Kaabi if scoring bicycle kick goals was an Olympic Sport pic.twitter.com/sfxjXqEW8b— Troll Football (@TrollFootball) December 29, 2025
IL EST BARJO COMPLET CE EL KAABI 🇲🇦. 😭✂️ https://t.co/DxK019YrMJ pic.twitter.com/eqps7trMip— Actu Foot (@ActuFoot_) December 29, 2025
