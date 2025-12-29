Ελ Καμπί: Το απόλυτο Déjà vu, ο πλανήτης παραμιλάει ξανά για το νέο ψαλιδάκι

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλίθηκε ξανά στα κατορθώματα του Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο οποίος με νέο ψαλιδάκι και ντοπιέτα κόντρα στη Ζάμπια υπέγραψε την πρόκριση του Μαρόκου.

Δεν έχουν περάσει δέκα μέρες από τη στιγμή που ολόκληρος ο κόσμος του ποδοσφαίρου σχολίαζε με δέος το εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι του Αγιούμπ Ελ Καμπί απέναντι στις Κομόρες για την πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ήταν η βραδιά του, η δική του στιγμή αποθέωσης. Μόνο που ο Μαροκινός... ζήλεψε και ήθελε να ζήσει μια παρόμοια ξανά.

Έτσι προετοιμάστηκε κατάλληλα για τον αγώνα κόντρα στη Ζάμπια κι όταν βρήκε τη στιγμή του, την άρπαξε από τα μαλλιά. Όταν είδε τη μπάλα να καταφτάνει στην περιοχή από γλυκιά σέντρα του Ουναΐ, ο επιθετικός του Ολυμπιακού επανέλαβε το ποίημα της πρεμιέρας και με νέο ασύλληπτο ψαλίδι διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για το Μαρόκο απέναντι στη Ζάμπια.

Σαν ένα déjà vu από την πρεμιέρα, ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλίθηκε και... παραμιλούσε με το νέο απίθανο γκολ του Μαροκινού, ο οποίος έκανε ξανά τον γύρο του κόσμου μέσα σε διάστημα ολίγων ημερών.

