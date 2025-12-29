Τι κάνει ο Ελ Καμπί! Ο φορ του Ολυμπιακού, εμπνευσμένος από το τρελό ψαλιδάκι στην πρεμιέρα, το έκανε ξανά κόντρα στη Ζάμπια και με νέο «αεροπλανικό» έγραψε το 3-0 για το Μαρόκο.

Δεν πέρασαν δέκα ημέρες όπου ο ποδοσφαιρικός πλανήτης είχε υποκλιθεί στα πόδια του για τα απίστευτο ψαλιδάκι που πέτυχε στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής απέναντι στις Κομόρες... Όλοι υπέθεσαν πως είδαν κάτι μοναδικό, αλλά ο Αγιούμπ Ελ Καμπί φρόντισε σύντομα να τους διαψεύσει.

Αφού είχε ανοίξει το σκορ κι απέναντι στη Ζάμπια για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων, ο φορ του Ολυμπιακού ξεπέρασε τον εαυτό και με νέο εντυπωσιακό ψαλιδάκι ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Εμπνευσμένος από το τρελό αεροπλανικό στην πρεμιέρα, ο Ελ Καμπί το προσπάθησε ξανά και δικαιώθηκε στο 50΄.

Μοναδικός, ανεπανάληπτος, «σεληνιασμένος», υψώθηκε στους αιθέρες και με νέο ανάποδο ψαλίδι βρήκε δίχτυα, αν και το γκολ σε πρώτο χρόνο ακυρώθηκε για οφσάιντ. Το VAR ωστόσο του έκανε τη χάρη και μετά από έλεγχο επικύρωσε το γκολ για το 3-0 των Μαροκινών με το δεύτερο προσωπικό γκολ του έμπειρου επιθετικού.