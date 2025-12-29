Ξανά σκόρερ με το Μαρόκο ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο οποίος άνοιξε το σκορ απέναντι στη Ζάμπια από ασίστ του πρώην μεσοεπιθετικού του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ.

Το Μαρόκο παίζει τα «ρέστα» του για την πρόκριση στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής απέναντι στη Ζάμπια κι ο Αγιούμπ Ελ Καμπί δεν θα μπορούσε να λείπει από το πάρτι...

Αφού στην πρεμιέρα συγκλόνισε ολόκληρο τον πλανήτη με το μαγικό του ψαλίδι απέναντι στις Κομόρες, σειρά πήρε η Ζάμπια στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Στο 9΄συγκεκριμένα ο πρώην μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, έκανε την γλυκιά σέντρα στην περιοχή και ο φορ του Ολυμπιακού με κεφαλιά ψαράκι άνοιξε το σκορ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στη διοργάνωση.