Πανέτοιμος, διαβασμένος, αλλά όχι τυχερός ήταν ο Γκαμπάσκι στην Αίγυπτο σε περίπτωση που ο τελικός του Copa Africa κρινόταν στα πέναλτι, έχοντας και τα σκονάκια του στο μπουκάλι με το νερό.

Ο πορτιέρε των φετινών φιναλίστ του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ήταν εξ αυτών που ξεχώρισαν και πρωταγωνίστησαν στην πορεία της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου μέχρι και τον μεγάλο τελικό που ολοκληρώθηκε με το 4-3 στα πέναλτι κόντρα στην Σενεγάλη.

Μόλις η διαδικασία από την άσπρη βούλα ολοκληρώθηκε και όντας πικραμένος από την αρνητική κατάληξη του ματς για εκείνον και τους συμπατριώτες του, ο Γκαμπάσκι ξέχασε το μπουκάλι με το νερό στην εστία.

Πάνω στο μπουκάλι, είχε κολλήσει χαρτάκια με τις πιθανές πλευρές που επιλέγουν οι Σενεγαλέζοι όταν βρεθούν στο σημείο του πέναλτι και αποκαλύφθηκε το μυστικό, αλλά και ο τρόπος που μελέτησε τους αντιπάλους του...

Φυσικά αναδείχθηκε και ο MVP του μεγάλου τελικού του φετινού Copa Africa.

Egypt goalkeeper Gabaski forgot his bottle after the defeat. Info on Senegal's penalty takers.



This should go straight to CAF Museum if they have. pic.twitter.com/e1LMbZPTUm