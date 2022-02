Ο Σαντιό Μανέ ευστόχησε στο κρίσιμο πέναλτι, έκαμψε την αντίσταση Αιγύπτου - Γκαμπάσκι και έπειτα από 120 λεπτά ανομβρίας (0-0) χάρισε στη Σενεγάλη το πρώτο της Copa Africa στη ρώσικη ρουλέτα!

Η μοίρα έστησε και πάλι το δικό της παιχνίδι. Εκείνο που έφερε τον μοιραίο - μέχρι εκείνο το σημείο Μανέ - προ της πιο καθοριστικής στιγμής. Στην άσπρη βούλα απέναντι από τον Γκαμπάσκι, ο οποίος στο 7΄τον είχε νικήσει από το ίδιο σημείο και είχε κρατήσει το μηδέν για την πολυνίκη του θεσμού, Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ. Στη ρώσικη ρουλέτα όμως το σενάριο γράφτηκε διαφορετικά! Ο Σαντιό Μανέ φάνηκε αντάξιος της ιστορίας και νίκησε τον... ανίκητο Αιγύπτιο κίπερ στο τελευταίο πέναλτι, χαρίζοντας έτσι στη Σενεγάλη το πρώτο της Copa Africa, σε έναν τελικό που χαράχθηκε από 120 λεπτά επιθετικής ανομβρίας (0-0).

Η εξέλιξη του αγώνα πάντως θα μπορούσε να είχε αποβεί διαφορετική. Μόλις στο 4΄άλλωστε ο Αμπντελμονέμ «κατεδάφισε» τον Σις μέσα στην περιοχή και τρία λεπτά αργότερα ο Μανέ έστησε τη μπάλα στην άσπρη βούλα για να δώσει το προβάδισμα στη Σενεγάλη του Σισέ (που έμεινε στον πάγκο). Όπως αποδείχθηκε όμως, υπολόγιζε χωρίς τον... ξενοδόχο.

Ο σπεσιαλίστας Γκαμπάσκι απέκρουσε τη δυνατή εκτέλεση και ντύθηκε εκ νέου ήρωας για τους Φαραώ, όπως έκανε και στον ημιτελικό κόντρα στο Καμερούν όταν απέκρουσε δυο πέναλτι στη ρώσικη ρουλέτα. Η χαμένη ευκαιρία ωστόσο δεν φάνηκε να αποθαρρύνει τους Σενεγαλέζους, οι οποίοι ήλεγχαν τον ρυθμό, έμπαιναν ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην αντίπαλη περιοχή, αλλά δεν μπορούσαν να βρουν τον τρόπο για αν διαπεράσουν τον γκολκίπερ της Ζάμαλεκ.

Και λίγο έλειψε μάλιστα να το πληρώσουν όταν ο Μοχάμεντ Σαλάχ έφυγε στην αντεπίθεση και απείλησε με δυνατό σουτ από πλάγια θέση (42΄), αλλά νικήθηκε από τον Μεντί. Στο δεύτερο μέρος η εικόνα δεν άλλαξε δραματικά, με τους Σενεγαλέζους να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά να μην μπορούν να βρουν τον δρόμο προς στα δίχτυα. Από εκεί και ύστερα, η παράταση ήταν μονόδρομος, με τον Γκαμπάσκι να αποσοβεί ηρωικά το γκολ στις προσπάθειες του Ντιένγκ (92΄, 100΄, 115΄) και να στέλνει σχεδόν... μόνος του τον τελικό στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί ωστόσο η άμυνα της Αιγύπτου έπεσε οριστικά! Με τους Αμπντελμονέμ και Λασίν να στέκονται μοιραίοι για την Αίγυπτο και τον Μανέ να παίρνει το αίμα του πίσω, στέλνοντας τη μπάλα στο πλεκτό στην τελευταία και κρίσιμη εκτέλεση, η Σενεγάλη επικράτησε 4-2 και σήκωσε για πρώτη φορά το τρόπαιο, τρία χρόνια μετά τον χαμένο τελικό απέναντι στην Αλγερία.

Σενεγάλη: Εύστοχος ο Κουλιμπαλί και 1-0

Αίγυπτος: Εύστοχος ο Ζίζο και 1-1

Σενεγάλη: Εύστοχος ο Ντιαλό και 2-1

Αίγυπτος: Άστοχος ο Αμπντελμονέμ

Σενεγάλη: Άστοχος ο Σαρ

Αίγυπτος: Εύστοχος ο Χαμντί και 2-2

Σενεγάλη: Εύστοχος ο Ντιένγκ και 3-2

Αίγυπτος: Άστοχος ο Λασίν

Σενεγάλη: Εύστοχος ο Μανέ και 4-2

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

Σενεγάλη: Μεντί, Μ. Σαρ, Κουλιμπαλί, Ντιαλό, Σις, Κουγιατέ (66΄Γκέιγ), Μεντί, Ι. Σαρ (77΄Ντιά), Γκέιγ, Μανέ, Ντιεντιού (77΄Ντιένγκ)

Αίγυπτος: Γκαμπάσκι, Ασούρ, Αμπντελμονέμ, Χαμντί, Ελ Φοτού, Φατί (99΄Λασίν), Ελ Σόλια (58' Τρεζεγκέ), Ελνένι, Μαρμούς (58΄Ζιζό), Σαλάχ, Μοχάμεντ (58΄Χαμντί)



Senegal win first ever AFCON title, defeating Egypt in penalties. The winning penalty came from Liverpool’s Sadio Mane, who had one saved earlier in the match. Have a night Senegal supporters. 🇸🇳🇸🇳🇸🇳 pic.twitter.com/YqLNNXxrYl