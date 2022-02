Η Λίβερπουλ έσπευσε να συγχαρεί τους Σαντιό Μανέ και Μο Σαλάχ, μετά το τέλος του τελικού του Copa Africa, στον οποίο η Σενεγάλη επικράτησε της Αιγύπτου στην διαδικασία των πέναλτι (4-3).

Επειτα από 120 λεπτά ανομβρίας (0-0) ο Σαντιό Μανέ ευστόχησε στο κρίσιμο πέναλτι και χάρισε στη Σενεγάλη το πρώτο της Copa Africa στη ρώσικη ρουλέτα!

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Σενεγαλέζος μεσοεπιθετικός της Λίβερπουλ έσπευσε να παρηγορήσει τον συμπαίκτη του στους «Reds» Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς μετά το τέλος της διαδικασίας των πέναλτι.

Η Λίβερπουλ πάντως δεν θα μπορεί μην αισθάνεται περήφανη για την προσπάθεια και των δύο ποδοσφαιριστών της γι' αυτό και έστειλε τα συγχαρητήριά της, τόσο στον Σαντιό Μανέ όσο και στον Μοχάμεντ Σαλάχ, μέσω social media.

Commiserations @MoSalah, you should be proud of an incredible tournament 👊 pic.twitter.com/C6tcnBRWXg