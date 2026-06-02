Διαγνώστηκε με καρκίνο ο Κένι Νταλγκλίς!

Στα 75 του χρόνια ο Κένι Νταλγκλίς δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσα από τα social media.

Μετά τον Κέβιν Κίγκαν, ακόμα ένας θρύλος του αγγλικού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου έκανε γνωστό πως διαγνώστηκε με καρκίνο. Ο λόγος για τον Κένι Νταλγκλίς, ο οποίος μέσα από τα social media ανέφερε ότι ξεκίνησε θεραπείες για να αντιμετωπίσει την αρρώστια.

Η σπουδαία προσωπικότητα της Λίβερπουλ στα 75 του καλείται να δώσει τη δική του μάχη για τη ζωή, με το μήνυμά του να είναι το εξής: «Ιδανικά, αυτό θα είχε παραμείνει ιδιωτικό, επειδή έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά οι άχρηστες τεχνολογικές μου δεξιότητες με ανάγκασαν να το κάνω.

Προφανώς δεν ήθελα να δημοσιοποιήσω αυτό το θέμα, οπότε θα το εκτιμούσα αν γινόταν σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου και η δική μου. Όπως πάντα, ευχαριστώ το υπέροχο ιατρικό προσωπικό που έχει δείξει απίστευτη φροντίδα και διακριτικότητα, όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς, πολλούς άλλους. Είναι τιμή για τον εαυτό τους».

Από την πλευρά της Λίβερπουλ, βρίσκεται στο πλευρό του άλλοτε ποδοσφαιριστή και προπονητή της, με τον οποίο κατέκτησε μεταξύ άλλων τρία Champions League και συνολικά δώδεκα πρωταθλήματα Αγγλίας. Το κλαμπ έγραψε: «Η υποστήριξη, οι καλύτερες ευχές και η αγάπη όλων στην Λίβερπουλ FC είναι, και θα είναι, με τον Σερ Κένι και την οικογένειά του. Ο σύλλογος θα ήθελε επίσης να υπογραμμίσει το αίτημά του για προστασία της ιδιωτικής ζωής στο μέλλον».