Ο Σαντιό Μανέ έσπευσε να παρηγορήσει τον συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ, Μο Σαλάχ, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς μετά το τέλος της διαδικασίας των πέναλτι και της Αιγύπτου από τη Σενεγάλη.

Συμπαίκτες και συνοδοιπόροι στη Λίβερπουλ, για χρόνια το κορυφαίο αφρικανικό δίδυμο της Ευρώπης, αλλά αυτή τη φορά τέθηκαν αντιμέτωποι στον τελικό του Copa Africa και κάποιος θα έβγαινε χαμένος. Τελικά, αυτός αποδείχθηκε ο Μο Σαλάχ, ο οποίος δεν κατάφερε να οδηγήσει την Αίγυπτο στην ύψιστη τιμή της κατάκτησης του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και λύγισε μετά το τέλος της διαδικασίας των πέναλτι που έκρινε πρωταθλήτρια τη Σενεγάλη για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της διαδικασίας, όμως, Σαντιό Μανέ ήταν εκεί για να τον παρηγορήσει. Μπορεί να γεύτηκε το νέκταρ του νικητήριου πέναλτι που έστειλε στον... έβδομο ουρανό τους συμπατριώτες του, αλλά δεν ξέχασε τον «Φαραώ» των Reds κι έσπευσε να τον αγκαλιάσει, την ώρα που εκείνος ξεσπούσε με λυγμούς μετά την ήττα.

Δείτε το τετ-α-τετ των δύο σταρ της Λίβερπουλ:

Sadio Mane consoling Mohamed Salah moments after scoring the winning penalty in the AFCON final. Class 👏🔴 pic.twitter.com/7ri7iPdBo4