Νέο πρόβλημα προέκυψε για τη Σενεγάλη, καθώς ο νεαρός εξτρέμ της Γουότφορντ, Ισμαΐλα Σαρ αποχώρησε από την αποστολή της εθνικής του με πρόβλημα τραυματισμού και επέστρψε στην Αγγλία.

Η ατυχία έχει χτυπήσει για τα καλά την «πόρτα» της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης. Λίγες ώρες πριν την έναρξη τoυ Copa Africa ο Κουλιμπαλί, ο Μεντί και επτά συμπαίκτες τους βγήκαν θετικοί στον κορονοϊό, ενώ το νεότερο θύμα της «κακοδαιμονίας» είναι ο Ισμαΐλα Σαρ.

Ο εξτρέμ της Γουότφορντ πέρασε από εξετάσεις στο γόνατο του, οι οποίες έδειξαν πως ο 23χρονος ταλαιπωρείται από αρκετά σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο του και συνεπώς δε θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική του ομάδα. Ο Σαρ θα αποχωρήσει άμεσα από το Καμερούν και θα επιστρέψει στο Γουότφορντ για να συνεχίσει την αποθεραπεία του.

. @DynamicSportssn reports Senegal have given up on Ismaïla Sarr for the #AFCON2021.



Sarr will return to Watford. pic.twitter.com/Ms5XcTj0Pm