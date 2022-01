Μεγάλο πρόβλημα προέκυψε στη Σενεγάλη, καθώς λίγο πριν τη σέντρα του Copa Africa βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό ο Καλιντού Κουλιμπαλί, ο Έντουαρντ Μεντί και άλλοι επτά ποδοσφαιριστές..

Mε δυο σημαντικές απουσίες θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο Copa Africa η Σενεγάλη. Όπως έγινε γνωστό λίγο πριν τη σέντρα της 33ης έκδοσης της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης της Αφρικής ο κεντρικός αμυντικός της Νάπολι, Καλιντού Κουλιμπαλί, ο τερματοφύλακας της Τσέλσι, Έντουαρντ Μεντί και επτά συμπαίκτες τους βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές έχουν μπει στην απαραίτητη καραντίνα που απαιτεί το πρωτόκολλο.

Οι εννέα θετικοί ποδοσφαιριστές:

Η Σενεγάλη θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο Copa Africa την Δευτέρα (10/1), στις 15:00 στην αναμέτρηση με τη Ζιμπάμπουε. Τον δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης συμπληρώνουν η Γουινέα και το Μαλάουι.

Teranga Lions Edouard Mendy and Kalidou Koulibally have both tested +ve for COVID-19.#TeamSenegal#AFCON2021 #chelsea #napoli #TotalEnergiesAFCON2021 #COVID19 pic.twitter.com/gdVLU6mqGk