Πρώτο φαβορί για τον πάγκο της Τσέλσι φέρεται να είναι ο Χάνσι Φλικ σε περίπτωση που οι «μπλε» αποφασίσουν να λύσουν το συμβόλαιο του Μαουρίσιο Ποτσετίνο.

Αβέβαιο εξακολουθεί να είναι το μέλλον του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στην Τσέλσι. Οι «μπλε» βρίσκονται ακόμα μέσα στη μάχη των ευρωπαϊκών εισιτηρίων, ωστόσο τα ποσά που δαπανήθηκαν στις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους δεν αντικατοπτρίζουν στην εικόνα που παρουσιάζουν οι Λονδρέζοι αλλά ούτε φυσικά στην βαθμολογική τους κατάταξη.

Ο Ποτσετίνο δεν έχει σε καμία περίπτωση σίγουρη τη θέση του και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και οι Γερμανοί τονίζουν ότι νούμερο ένα φαβορί για να αναλάβει τα ηνία των «μπλε» είναι ο Χάνσι Φλικ.

Η Bild αναφέρει ότι ο Γερμανός τεχνικός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της λίστας της Τσέλσι και σε περίπτωση που ο Ποτσετίνο απομακρυνθεί, τότε ο άλλοτε τεχνικός της Μπάγερν θα είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του.

Ο πρώην προπονητής της Μπάγερν είναι άνεργος εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, καθώς μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ αποχώρησε από την εθνική ομάδα της Γερμανίας, ψάχνοντας την επιστροφή του σε κάποιον σύλλογο.

🚨🚨| BREAKING: Hansi Flick Emerges as LEADING Candidate to Succeed Pochettino at Chelsea!



[@cfbayern] pic.twitter.com/VlMrpKKM7P