Τσέλσι: «Ο Μούντρικ αλλάζει άθλημα και προπονείται για τους Ολυμπιακούς του 2028»

Το φθινόπωρο του 2024, ο Μικαΐλο Μούντρικ τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο για χρήση ντόπινγκ και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ουκρανός μπορεί να αλλάξει άθλημα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας MARCA, ο Μικαΐλο Μούντρικ αποφάσισε να ανταλλάξει το γήπεδο ποδοσφαίρου με το terrain του Στίβου με στόχο να αγωνιστεί ως σπρίντερ για την Ουκρανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Ο ίδιος παίκτης που είχε τελική ταχύτητα 36,67 χλμ./ώρα στο ντεμπούτο του στη Premier League ελπίζει τώρα να μετατρέψει αυτόν τον εκρηκτικό ρυθμό σε Ολυμπιακά μετάλλια.

Αφού σημείωσε κάποιες αρκετά καλές εμφανίσεις με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, τόσο στο Champions League όσο και στο εγχώριο πρωτάθλημα, έγινε ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του 2023. Η Τσέλσι άφησε πίσω την Άρσεναλ στη κούρσα της υπογραφής και πλήρωσε γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Ωστόσο, η παραμονή του Ουκρανού στην Αγγλία δεν κράτησε πολύ, καθώς τον Απρίλιο του 2025, μετά από ένα τεστ ντόπινγκ τον Μάρτιο, η Αγγλική Ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι ο επιθετικός βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία.

Πλέον ο Μούντρικ προπονείται με την εθνική ομάδα σπριντ της Ουκρανίας υπό την καθοδήγηση πρώην Ολυμπιονικών. Με την πλούσια παράδοση της Ουκρανίας στον στίβο, η φυσική του κατάσταση και η ταχύτητα του δεν έχουν περάσει απαρατήρητα.

Για να καταφέρει να βρεθεί όντως στους Ολυμπιακούς Αγώνες του '28 ο πρώην παίκτης της Τσέλσι θα πρέπει να πληροί τα ελάχιστα πρότυπα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου και να πετύχει στις ουκρανικές δοκιμαστικές περιόδους το 2027.

