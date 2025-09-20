Νίκη-σωσίβιο για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ρούμπεν Αμορίμ που «βούλιαξε» την Τσέλσι στο «Ολντ Τράφορντ» επικρατώντας 2-1, σε ένα ματς που της πήγε καλά στην αρχή, αλλά της έβγαλε την... πίστη στο φινάλε! Από μία αποβολή είχε η κάθε ομάδα.

Για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάθε ματς μοιάζει να είναι κρίσιμο και ο Ρούμπεν Αμορίμ το γνωρίζει αυτό πολύ καλά. Πόσο μάλλον, η αναμέτρηση απέναντι στην Τσέλσι στο βροχερό και... βαρύ «Ολντ Τράφορντ», με την Γιουνάιτεντ να φτάνει σε μία σημαντική νίκη με 2-1, παίρνοντας παράλληλα μεγάλη βαθμολογική ανάσα. Οι παίκτες του Αμορίμ εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό πλεονέκτημα από το ξεκίνημα του αγώνα και προηγήθηκαν με δύο γκολ, αλλά η αποβολή του Κασεμίρο άλλαξε τα δεδομένα φέρνοντας αγωνία σε ένα παιχνίδι που ήταν... δικό της! Η Τσέλσι μείωσε σε ένα «ανιαρό» β' ημίχρονο χωρίς να καταφέρει κάτι παραπάνω, γνωρίζοντας την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα.

Το «τρελό» ημίχρονο των αποβολών

Ιδανικότερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Αμορίμ βλέποντας τον Σάντσεθ να αποβάλλεται μόλις στο 5ο λεπτό! Ο Ισπανός βγήκε από την περιοχή του και γκρέμισε τον Μπουμό στην προσπάθειά του να φτάσει πρώτος στην μπάλα, και αποβλήθηκε πάραυτα. Ο Μαρέσκα προχώρησε σε τρεις αλλαγές -εκ των οποίων αυτή του Πάλμερ αναγκαστική- με τη συμπλήρωση του 20λέπτου. Η Γιουνάιτεντ πήρε κεφάλι στο σκορ στο 14' με τον Φερνάντες που σκόραρε σε μία οριακή φάση το 100ό του γκολ στην 200ή του εμφάνιση στην Premier League!

Η Τσέλσι ήταν ανήμπορη να κρατήσει την μπάλα και η κακή αμυντική λειτουργία της την «πρόδωσε» στο 37'. Μετά από κόρνερ, οι Μπλε δεν κατόρθωσαν να διώξουν και ο Κασεμίρο από κοντά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Ο έμπειρος Βραζιλιάνος ωστόσο, έφερε... αριθμητική ισορροπία στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όταν ανέτρεψε τον Σάντος και δέχθηκε την δεύτερη κίτρινη κάρτα παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια.

Μείωσε η Τσέλσι, άντεξε η Γιουνάιτεντ

Με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, η εξέλιξη του αγώνα υποσχόταν ένα ακόμη πιο έντονο 45λεπτο. Κάτι που δεν έγινε, μιας και το δεύτερο μέρος είχε ελάχιστες φάσεις, με την Τσέλσι να μην βρίσκει το γρήγορο γκολ για να επανέλθει γρήγορα. Σε έναν «βαρύ» αγωνιστικό χώρο, οι Μπλε βρήκαν μεν δίχτυα με τον Φοφανά στο 63', τέρμα το οποίο ακυρώθηκε για οφσάιντ. Ωστόσο, στο 80' η κεφαλιά του Τσαλόμπα κατέληξε... νόμιμα στην εστία του Μπαγιντίρ που δεν είχε απάντηση, με τα τελευταία λεπτά να γίνονται τελικα «θρίλερ»! Μάλιστα, στο φινάλε η Τσέλσι πήγε να κλέψει τον βαθμό της ισοπαλίας, αλλά η προσπάθεια του Σάντος δεν στέφθηκε από επιτυχία. Στους 7 βαθμούς η Γιουνάιτεντ του ανακουφισμένου Αμορίμ, έναν λιγότερο από την Τσέλσι.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Ρούμπεν Αμορίμ): Μπαγιντίρ, Ντε Λιχτ, Μαγκουάιρ (69' Γιορό), Σο, Μαζράουι (65' Κούνια), Κασεμίρο, Φερνάντες (87' Μέινου), Ντοργκού, Μπουμό (69' Μάουντ), Ντιαλό, Σέσκο (46' Ουγκάρτε)

Τσέλσι (Έντσο Μαρέσκα): Σάντσεθ, Τζέιμς, Φοφανά(64' Τζορτζ), Τσαλόμπα, Κουκουρέγια (64' Γκουστό), Έντσο, Καϊσέδο, Εστεβάο (6' Γιόργκενσεν), Πάλμερ (21' Αντρέι Σάντος), Νέτο (7' Ανταραμπιόγιο), Ζοάο Πέδρο