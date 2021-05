Η ώρα της σέντρας στον φετινό τελικό του Champions League πλησιάζει (22:00, Cosmotesports1HD) και η Μάντσεστερ Σίτι δείχνει να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή φόρμα.

Μπορεί ο Ιλκάι Γκουντογκάν να αποχώρησε τραυματίας και να είναι αμφίβολος, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα για τους Πολίτες στη μεσαία γραμμή, ωστόσο, το υπόλοιπο σύνολο έχει εμπεδώσει στο έπακρον τις αρχές του Πεπ Γκουαρδιόλα και το απέδειξε στην τελευταία προπόνηση.

Δίτερμα, ασκήσεις build-up, σήμα-κατατεθέν στο παιχνίδι των Σίτιζενς επί Πεπ και αποτέλεσμα μια φανταστική κυκλοφορία μπάλας που κατέληξε σε γκολ από τον Ζοάο Κανσέλο. Θα μπορέσουν οι Γαλάζιοι να επιδείξουν κάτι αντίστοιχο και στον μεγάλο τελικό κόντρα στην Τσέλσι;

Show me the perfect example of Pep Guardiola football...#UCL #UCLFinal pic.twitter.com/mmrcOmgsCp

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 29, 2021