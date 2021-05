Πρόβλημα με Γκουντογκάν: Αμφίβολος για τον τελικό λόγω τραυματισμού (vid)

Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι κοντράρουν τις δυνάμεις τους το βράδυ του Σαββάτου (29/05, 22:00) στο «Ντραγκάο», όπου θα διεκδικήσουν το τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ωστόσο, στην τελευταία προπόνηση της Σίτι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα είδε τον Ιλκάι Γκουντογκάν να μην ολοκληρώνει το πρόγραμμα. Ο 30χρονος Γερμανός μέσος υπέστη, σύμφωνα με τον γνωστό Βραζιλιάνο δημοσιογράφο, Μαρσέλο Μπέκερ, κατά τη διάρκεια της προπόνησης μυϊκό τραυματισμό στον μηρό.

Ετσι, είναι πολύ πιθανό ο Ισπανός προπονητής να μην του δώσει φανέλα βασικού απόψε και να τον προφυλάξει στον πάγκο.

This was before he went off the pitch. pic.twitter.com/JKsC1Yq4lm

— TJ (@mcfctj_) May 28, 2021