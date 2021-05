Ο Έντερσον εξασκήθηκε στα πέναλτι για κάθε ενδεχόμενο (vids)

Η Μάντσεστερ Σίτι μετά και την κατάκτηση της Premier League, επιθυμεί και την κατάκτηση του Champions League, για πρώτη φορά στην ιστορία της. Άπαντες στις τάξεις των πολιτών είναι έτοιμοι τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά για αυτήν την σπουδαία μάχη με την Τσέλσι, του Τόμας Τούχελ.

Ο Έντερσον, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες πήρε το βραβείο του καλύτερου γκολκίπερ για την σεζόν 2020-2021 στην Premier League, θέλει να κλείσει τη φετινή σεζόν και με την κατάκτηση του τροπαίου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, γι' αυτό και προπονείται σκληρά. Μάλιστα, στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του, πριν το τελικό, ο Βραζιλιάνος πορτιέρε εξασκήθηκε στα πέναλτι ώστε να είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο.

Αλλωστε, πρόσφατα δήλωσε εφόσον ο τελικός κριθεί στην διαδικασία των πέναλτι τότε θα ζητήσει να εκτελέσει το κρισιμότερο!

Ederson has all the penalties in his locker

(via @arthurquezada, @tntsportsbr) pic.twitter.com/SFZQ6UWsqq

— B/R Football (@brfootball) May 28, 2021