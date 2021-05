Παρά τα τρία τέρματα που δέχθηκε το βράδυ της Τρίτης στο ματς με την Μπράιτον όπου οι «γλάροι» έκαναν τεράστια προσπάθεια και έφτασαν στην ανατροπή με το τελικό 3-2, ο Έντερσον είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας και για τη φετινή Premier League.

Αφού κανείς δεν μπορεί να τον πλησιάσει πλέον, ο πορτιέρε των «πολιτών» έφτασε στα 18 clean sheets αυτή τη στιγμή, ένα ματς πριν από το φινάλε και κατέκτησε το Golden Glove.

Μάλιστα, έγινε ο πρώτος με back-to-back κατάκτηση του συγκεκριμένου βραβείου μετά τον Τζο Χαρτ που το πέτυχε για τους «γαλάζιους» του Μάντσεστερ (2010 – 2013).

