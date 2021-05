Ο Πεπ μέσα σε 37 δευτερόλεπτα ανέλυσε όλη την Τσέλσι! (vid)

Σε ακόμα μια επική συνέντευξη που παραχώρησε στον Ρίο Φέρντιναντ και το BT Sport, περνώντας μηνύματα ζωής κι όχι απλά μιλώντας για το ποδόσφαιρο, ο Πεπ Γκουαρδιόλα έδειξε γιατί είναι τόσο επιτυχημένος ό,που έχει δουλέψει.

Αναλύοντας την Τσέλσι ενόψει και του μεγάλου ματς του Πόρτο, χρειάστηκε μόλις 37 δευτερόλεπτα για να εξηγήσει ότι:

«Έχουν τους τρεις στόπερ, έχουν τους αμυντικούς χαφ, κλείνουν τους διαδρόμους, παίζουν όλοι κοντά με μικρές αποστάσεις. Ταυτόχρονα ανοίγουν πλάγια με τους φουλ μπακ και έχουν και βάθος με τον Βέρνερ που τρέχει στην επίθεση. Σε πιέζουν και στο κέντρο σε πιέζουν και στο πλάτος του γηπέδου και έχουν εξαιρετικούς παίκτες στον άξονα».

