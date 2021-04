Στα 17 του χρόνια ο Μπέλινγκχαμ ζει ήδη το δικό του «παραμύθι» (pics & vids)

Τι κι αν είναι 17 ετών; Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ απέδειξε πως έχει όλα τα φόντα για να χαράξει μία σπουδαία πορεία στο ποδόσφαιρο. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός το περασμένο καλοκαίρι έκανε μεγαθήρια της Ευρώπης να «μονομαχούν» για την περίπτωσή του.

Τελικά, η Ντόρτμουντ ήταν αυτή η οποία κατάφερε να τον «αρπάξει» μέσα από τα χέρια της Γιουνάιτεντ και να τον εντάξει στο δυναμικό της, καταβάλλοντας το ποσό των 30 εκατ. ευρώ. Αυτή μέχρι σήμερα είναι και η ακριβότερη μεταγραφή ανήλικου στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Τι είδαν όμως οι Βεστφαλοί στο πρόσωπο του Τζουντ Μπέλινγκχαμ και έβγαλαν τόσα χρήματα από τα ταμεία τους για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν έχει ενηλικιωθεί ακόμα; Η ερώτηση δεν είναι για δύσκολους λύτες, καθώς ήδη ο Μπέλινγκχαμ έχει αποδείξει πως είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου.

Σε ηλικία 8 ετών έβαλε έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις Ακαδημίες της Μπέρμιγχαμ. Αμέσως οι άνθρωποι της ομάδας, έμειναν έκπληκτοι από τον τρόπο παιχνιδιού του αλλά κι από την ταχύτητα που διέθετε για την ηλικία του. Σχεδόν πάντα, έπαιζε με τους «μεγάλους». Ακόμα και στην εθνική ομάδα, τον κάλεσαν σε ηλικία 13 ετών, να παίξει με την Κ15! Δεν έμεινε όμως μόνο εκεί καθώς όταν έφτασε σε ηλικία μόλις 16 ετών και 38 ετών πραγματοποίησε το ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα της Μπέρμιγχαμ κι έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου, που αγωνίζεται σε επίσημο παιχνίδι και σπάει ένα ρεκόρ 50 χρόνων. Το πρώτο γκολ του δεν άργησε να έρθει, καθώς 25 μέρες μετά το ντεμπούτο του «ματώνει» τα δίχτυα της Στόουκ.

Winner of the EFL Young Player of the Year award and had his number retired by Birmingham.

Το 2020 ολοκλήρωσε τη σεζόν με 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό τέσσερα γκολ και δύο ασίστ και θύμισε σε όλους τον πατέρα του, ο οποίος αποτελεί τον «θρύλο» των χαμηλών κατηγοριών, έχοντας 700 γκολ σε 850 παιχνίδια, κάτι που είναι και το ρεκόρ σε εκείνα τα πρωταθλήματα. Ο νεαρός Μπέλινγκχαμ πέρυσι έπαιξε σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις (αμυντικός μέσος, μεσοεπιθετικός, φορ και εξτρεμ) και είχε 75,3% επιτυχημένες πάσες. Το εντυπωσιακότερο όμως όλων είναι ότι ολοκλήρωσε τη σεζόν, αγωνιζόμενος 19 φορές ως κεντρικό χαφ, 10 ως δεξί, 11 ως αριστερό, 2 ως επιθετικό χαφ ενώ δύο φορές έχει παίξει και στην κορυφή της επίθεσης!

Ακόμη και όταν δεν ήταν σε καλή ημέρα, εκείνος είχε τον τρόπο να κάνει άπαντες να ασχοληθούν μαζί του. Πάντως στην Μπέρμιγχαμ γνώριζαν πως αργά ή γρήγορα ο Μπέλινγκχαμ, θα άνοιγε τα φτερά του για μεγαλύτερες προκλήσεις. Αυτή η στιγμή δεν άργησε να έρθει και το περασμένο καλοκαίρι επέλεξε την Ντόρτμουντ για τον επόμενο σταθμό της καριέρα τους. Από την πλευρά τους οι άνθρωποι της Μπέρμιγχαμ θέλησαν να τιμήσουν τον νεαρό αστέρα, αποσύροντας το νούμερο «22» που φορoύσε σε μια προσπάθεια να θυμούνται ένα δικό τους παιδί και να εμπνεύσουν άλλους νέους ποδοσφαιριστές.

Jude Bellingham in tears during his final game for Birmingham City pic.twitter.com/PFTOI2WS2C

Ετσι λοιπόν το περασμένο καλοκαίρι ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι του Μπέλινγκχαμ στην Γερμανία, για λογαριασμό της Ντόρτμουντ. Ακόμα κι επί γερμανικού εδάφους δεν άργησε να δείξει το ταλέντο του. Σε ηλικία 17 ετών και 77 ημερών βρήκε δίχτυα εναντίον της Ντουίσμπουργκ σε ματς Κυπέλλου και μάλιστα έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που σκόραρε για λογαριασμό της γερμανικής ομάδας. Ο χρόνος του βέβαια στην αρχή ήταν περιορισμένος, αλλά κατάφερε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να αποδείξει πως μπορεί να πρωταγωνιστήσει και σε κορυφαίο επίπεδο.

Την περασμένη εβδομάδα πανηγύρισε το πρώτο του γκολ στη Bundesliga κόντρα στην Στουτγκάρδη και το βράδυ της Τετάρτης (14/04) συνέχισε την δαιμονιώδη φόρμα του, σκοράροντας και απέναντι στην Σίτι. Ολοκλήρωσε το ματς έχοντας 83 επαφές με την μπάλα, 21 εύστοχες πάσες (75%), 4 κερδισμένες μονομαχίες (46%) και 2 κερδισμένα φάουλ. Το γκολ του μπορεί να μην συνδυάστηκε με νίκη ή πρόκριση αλλά ήταν αρκετό για να γράψει ιστορία. Ο Άγγλος μέσος έγινε ο νεαρότερος σκόρερ της Ντόρτμουντ στο Champions League, αφού σε ηλικία 17 ετών, 9 μηνών και 16 ημερών κατέρριψε το ρεκόρ του Κρίστιαν Πούλισικ (18 ετών, 5 μηνών και 18 ημερών), ενώ παράλληλα έγινε κι ο νεαρότερος Άγγλος σκόρερ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Το σίγουρο είναι ότι το μέλλον του ανήκει…

17y 289d - Aged 17 years and 289 days, Jude Bellingham is only the second player to reach 10 UEFA Champions League appearances before turning 18, after Youri Tielemans in 2014; the previous youngest English player to reach 10 games was Theo Walcott (18y 341d in 2008). Advanced. pic.twitter.com/ExUXi2lI2g

Jude Bellingham (17 years, 289 days) becomes the second-youngest player ever to score in a knockout game, after Bojan Krkić in 2008 (17 years, 217 days) #UCL pic.twitter.com/yzRvgZ4ign

What a week for Jude Bellingham pic.twitter.com/qan7KFoXWE

Saturday: First Bundesliga goal Today: First Champions League goal

Last season, Jude Bellingham was at Birmingham, who finished 20th in the Championship.

Now, he's scoring massive goals for Borussia Dortmund in the Champions League quarterfinals.

... and he's still only 17 ic.twitter.com/w6fX0miFOl

— ESPN FC (@ESPNFC) April 14, 2021