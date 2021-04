Πεπ για Μπέλινγχαμ: «Είναι... ψεύτης! Είναι πολύ καλός για 17 ετών»!

Ο 17χρονος μεσοεπιθετικός των Βεστφαλών έγραψε ιστορία όντας ο νεαρότερος Άγγλος που σκοράρει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, άγχωσε τους «πολίτες» για ένα μικρό διάστημα στην ρεβάνς του Signal Iduna Park, όμως, οι Βεστφαλοί αποκλείστηκαν με δύο ήττες από τους διαφαινόμενους Πρωταθλητές Αγγλίας.

Μιλώντας για τον νεαρό ποδοσφαιριστή, ο Πεπ Γκουαρδιόλα έδειξε πως όσα αντίκρισε από τον Άγγλο στα δύο ματς με την Ντόρτμουντ, τον έκαναν να εντυπωσιαστεί...

«Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο καλός ήταν... Είναι ψεύτης! Είναι απίστευτα καλός για να είναι μόνο 17 ετών» ήταν τα λόγια του κόουτς της Σίτι.

Jude Bellingham (17 years, 289 days) becomes the second-youngest player ever to score in a knockout game, after Bojan Krkić in 2008 (17 years, 217 days)#UCL pic.twitter.com/yzRvgZ4ign

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 14, 2021