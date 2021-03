Ο αναγεννημένος Καντέ οδηγεί την Τσέλσι (pics & vids)

Ο Γάλλος χαφ από τότε που ο Τόμας Τούχελ έχει αναλάβει τα ηνία της Τσέλσι μοιάζει αναγεννημένος. Κι αυτό φρόντισε να το δείξει στο ματς με την Ατλέτικο με συνεχόμενα τρεξίματα, κάλυψη όλων των χώρων στη μεσαία γραμμή και απανωτά κλεψίματα της μπάλας ο Καντέ ήταν από τους πολυτιμότερους του αγώνα.

Η μπάλα πέρασε 96 φορές από τα πόδια του, ενώ την μεταβίβασε 81 φορές στους συμπαίκτες με τις δύο από αυτές να δημιουργούν προϋποθέσεις για καλή στιγμή.

Βέβαια, το έργο του δεν ήταν καθόλου εύκολο καθώς στη μεσαία γραμμή έδινε μάχες με τους Σαούλ και Κόκε, δύο από τους καλύτερους μέσους της τελευταίας πενταετίας.

Ο Καντέ όμως απέδειξε πως δεν τον «λυγίζει» τίποτα και πως ακόμα μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα τα δίνει όλα για την ομάδα του. Η πιο χαρακτηριστική φάση, η οποία φανερώνει τις ανεξάντλητες δυνάμεις του είναι αυτή στο 94', όταν η Τσέλσι έκανε το 2-0. Ξεκίνησε από την περιοχή του Μεντί και έφτασε στην αντίπαλη εστία μέσα σε διάστημα 8 δευτερολέπτων.

Εντυπωσιακός ο Γάλλος...

Chelsea's second goal by Emerson .

Kante's speed looks scaring #UCL | #CHEATM

pic.twitter.com/COc3QQPv0U

— PUNDITsFC (@PUNDITsFC) March 17, 2021