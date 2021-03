Ο Γάλλος χαφ της Τσέλσι έχει ξαναβρεί τον καλύτερο εαυτό του επί Τούχελ στους «μπλε» και το απέδειξε για πολλοστή φορά και στον επαναληπτικό με τους «ροχιμπλάνκος» στους «16» του Champions League.

Στο 94' στη φάση του δεύτερου γκολ της λονδρέζικης ομάδας, ο Καντέ από την περιοχή της ομάδας του έφτασε μέχρι την απέναντι στην αντεπίθεση από την οποία σκόραρε ο Έμερσον για το τελικό 2-0 επί της Ατλέτικο στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Δείτε το εκπληκτικό σπριντ του:

An all-time great display. pic.twitter.com/086hBjzm42

N'Golo Kante vs Atletico Madrid (H):

N'Golo Kante Vs Atleti

- Streets have been fed @nglkante pic.twitter.com/7y3Fd2hZwn

— $ (@ROSSZlZ0U) March 17, 2021