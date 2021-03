Ο Νεϊμάρ ήταν εκτός γηπέδων τον τελευταίο μήνα, εξαιτίας του τραυματισμού που αποκόμισε στο γόνατο στον αγώνα Κυπέλλου με την Καέν.

Παρά το γεγονός ότι την τελευταία εβδομάδα είχε αρχίσει να προπονείται κανονικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έκρινε πως δεν είναι απαραίτητο να ρισκάρει με τη συμμετοχή του Βραζιλιάνου στον επαναληπτικό αγώνα με την Μπαρτσελόνα, μιας και η ομάδα του βρίσκεται με το ένα πόδι στους «8» του Champions League.

Ετσι, ο Νεϊμάρ θα παρακολουθήσει από τις εξέδρες την προσπάθεια της ομάδας του κόντρα στους «μπλαουγκράνα», ενώ δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί και κόντρα στον πολύ καλό του φίλο, Λιονέλ Μέσι.

Neymar will not feature against Barcelona on Wednesday

No Messi reunion

— Goal News (@GoalNews) March 9, 2021