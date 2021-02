Σοκ στην Παρί, ο Νεϊμάρ χάνει την Μπαρτσελόνα

Την χειρότερη δυνατή είδηση άκουσε ο Μαουρίτσο Ποτσετίνο από το ιατρικό επιτελείο της Παρί, καθώς δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για το μεγάλο ραντεβού της ερχόμενης Τρίτης κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος τραυματίστηκε στο μεσοβδόμαδο ματς Κυπέλλου με την Καέν και αποχώρησε κρατώντας το γόνατό του, έχει τελικά σοβαρότερο πρόβλημα από την αρχική εκτίμηση.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ χάνει οριστικά την κρίσιμη επίσκεψη στην έδρα της πρώην ομάδας του στο πρώτο ματς της φάσης των “16” του Champions League, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο και ότι θα προλάβει να αγωνιστεί στη ρεβάνς. Αυτή είναι στις 10 Μαρτίου και ξεκινάει αγώνας δρόμου, ώστε να μπορέσει να παίξει τουλάχιστον τότε, κάτι εξαιρετικά αμφίβολο.

Neymar left PSG's French Cup match vs. Caen with an injury in the 60th minute.

PSG play Barcelona next week... pic.twitter.com/49HAaIB8Cy

