Μανωλάς: «Πιστεύω στην πρόκριση, δεν φοβάμαι τον Μέσι» (vid)

Στις 8 Αυγούστου, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Νάπολι, για τη ρεβάνς, της φάσης των «16» του Champions League, και ο Κώστας Μανωλάς, κλήθηκε να μιλήσει για την εν λόγω αναμέτρηση, στην ιταλική εφημερίδα «La Repubblica».

Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός, ανέφερε πως πριν από λίγες ημέρες, συνάντησε τον Τότι, ο οποίος του είπε πως μπορεί να αποκλείσει την Μπαρτσελόνα, όπως το είχε κάνει τη σεζόν 2017-18, φορώντας τη φανέλα της Ρόμα.

Πλέον, αγωνιζόμενος για λογαριασμό των «παρτενοπέι», ο Μανωλάς εξέφρασε την σιγουριά του, πως μπορεί να το επαναλάβει.

«Συνάντησα τον Τότι και μου είπε να προσπαθήσω να αποκλείσω ξανά την Μπαρτσελόνα, όπως παλιά. Με τον Φραντσέσκο είμαστε φίλοι. Ηταν πάντα δίπλα μου στην Ρόμα και είναι ο καλύτερος παίκτης που έχω παίξει ποτέ μαζί.

Το Camp Νου, είναι ένα επιβλητικό στάδιο και θα μου κάνει εντύπωση που θα το δω άδειο. Το γήπεδο είναι ευρύ και κατάλληλο για το παιχνίδι που παίζει η Μπαρτσελόνα. Θα πρέπει να λάβουμε γρήγορα μέτρα και να ακολουθήσουμε πιστά, τις οδηγίες του προπονητή μας, Γκατούζο και να παραμείνουμε ψύχραιμοι. Η ψυχή και το πάθος θα παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Το γκολ που είχα πετύχει, με τη φανέλα της Ρόμα, κόντρα στην Μπαρτσελόνα τότε, παραμένει μέχρι και σήμερα ένα αξέχαστο συναίσθημα. Ηταν το πιο σημαντικό γκολ στην καριέρα μου. Πως θα σταματήσουμε τον Μέσι; Με ομαδική δουλειά και χωρίς φόβο απέναντι του.

Για μένα είναι ο κορυφαίος όλων, για την ποιότητα και την ευφυΐα που διαθέτει αλλά είμαι αισιόδοξος και δεν φοβάμαι να τον αντιμετωπίσω. Η πίεση είναι στην Μπαρτσελόνα, εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο έμπειρος στόπερ της Νάπολι.

#OnThisDay in 2018, Kostas Manolas scored a last-minute winner for @ASRomaEN, coming from behind to beat Barca and send the stadium into raptures... pic.twitter.com/zqXodwZ0rJ

— MUNDIAL (H) (@MundialMag) April 10, 2020