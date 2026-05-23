Ένταση και επεισόδια υπήρξαν έξω από το Μεστάγια λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης Βαλένθια - Μπαρτσελόνα, μεταξύ οπαδών των Νυχτερίδων και αστυνομικών.

Τεταμένο το κλίμα μεταξύ οπαδών της Βαλένθια και αστυνομικών στο Μεστάγια! Οι Νυχτερίδες αναμετρώνται με την Μπαρτσελόνα για την 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga. Λίγο πριν τη σέντρα του ματς εκατοντάδες οπαδοί των γηπεδούχων ενεπλάκησαν σε επεισόδια με την αστυνομία.

Οι φίλαθλοι της Βαλένθια μαζεύτηκαν έξω από την ιστορική έδρα της ομάδας τους, ούτως ώστε να αποθεώσουν τους παίκτες του Κορμπεράν. Μόλις το πούλμαν πέρασε μπροστά από το γήπεδο, υπήρξε εστία επεισοδίων. Ένα σύνολο ατόμων πέταξε μπουκάλια και καρέκλες προς την πλευρά των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες δεν έκατσαν με σταυρωμένα τα... χέρια και κατευθύνθηκαν προς το πλήθος.

Για λίγη ώρα επικράτησε ένα μικρό... χάος, ωστόσο το περιστατικό δεν πήρε περαιτέρω προεκτάσεις.

