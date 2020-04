Η ομάδα της Αιώνιας πόλης είχε ηττηθεί με σκορ 4-1 στο πρώτο παιχνίδι στη Βαρκελώνη και στον επαναληπτικό της 10ης Απριλίου του 2018, το «Ολίμπικο» κατάπιε τους Καταλανούς!

Η Ρόμα «αναγεννήθηκε από τις στάχτες της» χάρη στον Κώστα Μανωλά και έγραψε ιστορία.

«Έγινε αυτό που δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς. Δεν θα ξεχάσει ποτέ κανείς αυτή τη βραδιά» αναφωνούσε στην ολοκλήρωση της αναμέτρησης ο Πίτερ Ντρούρι από το BT Sport, με την ιαχή από τις εξέδρες του γηπέδου να είναι εκκωφαντική για τον άθλο των Ρωμαίων.

Τζέκο και Ντε Ρόσι είχαν πετύχει τα δυο πρώτα γκολ για να έρθει και το 3-0 με την κεφαλιά του νυν στόπερ της Νάπολι για να ολοκληρωθεί η επική πρόκριση.

#OnThisDay in 2018, Kostas Manolas scored a last-minute winner for @ASRomaEN, coming from behind to beat Barca and send the stadium into raptures... pic.twitter.com/zqXodwZ0rJ

— MUNDIAL (H) (@MundialMag) April 10, 2020