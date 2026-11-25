Η ΑΕΚ πάλεψε στην Ιταλία κόντρα στην Κόμο αλλά γνώρισε την ήττα με 1-0 για την League Phase του Champions League. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Μπορεί να πάλεψε και με το παραπάνω, αλλά η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με κάτι από την Ιταλία. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ηττήθηκε από την Κόμο με 1-0 στο ματς που διεξήχθη για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε το γκολ, αλλά και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης αυτής.