Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Νίκο Πας για το επόμενο καλοκαίρι, τη στιγμή που η Ρεάλ σκέφτεται να τον πάρει πίσω στη Μαδρίτη.

Ο Νίκο Πας αποτελεί με διαφορά ένα από τα πιο υποσχόμενα ονόματα στη Serie A και οι φετινές του εμφανίσεις με τη φανέλα της Κόμο αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός τα κάνει όλα και... συμφέρει στην επιθετική γραμμή των Ιταλών, καθώς με έξι γκολ κι οκτώ ασίστ φέτος αποτελεί τον πιο παραγωγικό παίκτη της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγκας.

Ως προϊόν των ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης, οι Μερένγκες παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του και διατηρούν δικαίωμα επαναγοράς ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, όμως το μέλλον του δεν είναι καθόλου βέβαιο πως βρίσκεται στην ισπανική πρωτεύουσα.

Η παρουσία των Τζουντ Μπέλιγχαμ και Αρντά Γκιουλέρ, σε συνδυασμό με τον υψηλό ανταγωνισμό που θα συναντήσει στη Μαδρίτη, φαίνεται πως έχουν βάλει σε σοβαρές σκέψεις τον Νίκο Πας αναφορικά με την επιστροφή του στη Βασίλισσα.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το «Athletic», το οποίο προσθέτει πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί μια επιλογή ως πιθανός προορισμός του για το μέλλον. Η προοπτική των Κόκκινων Διάβολων φαίνεται να αρέσει στον Αργεντινό, αλλά η ομάδα του Ποτσετίνο δεν «παίζει» μόνη της από την Premier League.

Την ίδια ώρα, άλλωστε, το «ESPN» αναφέρει πως η Άρσεναλ από την πλευρά της εξετάζει να κινηθεί σοβαρά το καλοκαίρι για την απόκτησή του από την Κόμο, ενώ φαίνεται να έχει κάνει ήδη τις πρώτες επαφές με το περιβάλλον του προκειμένου να στρώσει το έδαφος για τους μήνες που θα ακολουθήσουν.