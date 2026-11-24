Κόντρα στη Ρεάλ ήταν η γκολάρα του Βαλβέρδε που την λύγισε στις καθυστερήσεις. Στο Κόμο η ΑΕΚ παρουσιάστηκε διαβασμένη, απειλήθηκε ελάχιστα, αλλά πάλι ένα πανέμορφο γκολ (Μίγια) δεν της επέτρεψε να πάρει κάτι θετικό (1-0). ΚΟΜΟ, αποστολή: Δ. ΒΕΡΓΟΣ

Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ στάθηκε στο ύψος της και απέναντι στην Κόμο στην Ιταλία, δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα. Μια σουτάρα του Μίγια στο 57' ήταν αρκετή για την ιταλική ομάδα να πάρει τη νίκη (1-0), με την Ένωση να γυρίζει από την Ιταλία ηττημένη, μένοντας στους τρεις βαθμούς από την πρεμιέρα της League Phase. Οι κιτρινόμαυροι ήταν ανταγωνιστικοί, είχαν δυο-τρεις πολύ καλές στιγμές για να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα, ωστόσο δεν μπόρεσαν να σημειώσουν το ένα γκολ που ενδεχομένως να μπορούσε να τους δώσει τη δυνατότητα να φύγουν ακόμα και με τον βαθμό από τον ιταλικό Βορρά... Συγκλονιστικοί οι 1.000 οπαδοί της ΑΕΚ που δεν σταμάτησαν να τραγουδούν!

Κόμο – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν είχε εκπλήξεις στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, ξεκινώντας όπως αναμενόταν τον Γκατσίνοβιτς στην κορυφή μαζί με τον Γιόβιτς. Ο Στρακόσια ήταν στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα, ο Μαρίν με τον Βιτάλις στον άξονα της μεσαίας γραμμής και οι Κουτέσα και Μάγερ στην αριστερή και δεξιά πλευρά αντίστοιχα. Για την Κόμο ο Σεσκ Φάμπρεγας ξεκίνησε με τον Σάντσεθ στο τέρμα, τους Βάγε, Τσαλόμπα, Ραμόν και Κόουτο τετράδα στην άμυνα, τους Μίγια και Περόνε στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τους Μπατούρινα και Ντα Κούνια στις δύο πλευρές και τον Πας πίσω από τον Δουβίκα στην κορυφή της επίθεσης.

Η ΑΕΚ δεν επέτρεπε απειλές στην Κόμο, αστόχησε σε πέναλτι ο Ντα Κούνια

Η ΑΕΚ δεν επέτρεπε στην Κόμο να δημιουργήσει πραγματικές απειλές, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διαστήματα μετά το πρώτο δεκάλεπτο που η ιταλική ομάδα έβγαζε την ταυτότητά της στον αγωνιστικό χώρο, απλώνοντας όμορφα το παιχνίδι και παράγοντας συνδυαστικό ποδόσφαιρο με γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας. Κι αυτό γιατί η ΑΕΚ είχε εξαιρετικές αντιδράσεις στην άμυνα κυρίως με τους απροσπέλαστους Ρέλβας και Μουκουντί, αλλά και στα άκρα με Ρότα και Πήλιο. Ωστόσο, οι κιτρινόμαυροι δυσκολεύονταν να χτίσουν από πίσω λόγω της πίεσης ψηλά που ασκούσε συνεχώς η Κόμο.

Ένα λάθος, όμως, ήταν αρκετό για να το εκμεταλλευτεί η Κόμο, η οποία στο 29' κέρδισε πέναλτι όταν ο Μάγερ έβαλε το πόδι του σε λάθος τάιμινγκ για να κόψει τον Βάγε με συνέπεια να τον ανατρέψει μέσα στην περιοχή. Ο Ντα Κούνια, ωστόσο, που ανέλαβε την εκτέλεση έστειλε την μπάλα άουτ με την Ένωση να γλιτώνει. Η Κόμο άρχισε να πιέζει περισσότερο πατώντας περιοχή, αλλά τόσο η κεφαλιά του Ραμόν στο 33', όσο και το σουτ του Βάγε στο 37' πέρασαν πάνω από την εστία του Στρακόσια.

Η ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο μέρος δεν είχε καθαρές ευκαιρίες, όμως μια μεγάλη διπλή στο 43' θα μπορούσε να βάλει την Ένωση μπροστά στο σκορ. Αρχικά ο Γκατσίνοβιτς είδε τον Σάντσεθ να αποκρούει και στην επαναφορά ο γκολκίπερ της Κόμο είπε «όχι» και στην προσπάθεια του Ρότα, με τον Δικέφαλο να αγγίζει το προβάδισμα και την Κόμο να κλείνει το πρ΄βτο μέρος με μια κεφαλιά του Ραμόν, η οποία πέρασε άουτ.

Η Κόμο με σουτάρα του Μίγια πήρε το προβάδισμα και τη νίκη

Μια εξαιρετική ανάπτυξη της ΑΕΚ στην αντεπίθεση στο 52' έφερε νέα μεγάλη στιγμή για την Ένωση, με τον Μάγερ να περνάει την κάθετη στην περιοχή και τον Βιτάλις να σουτάρει πάνω από το οριζόντιο. Οι κιτρινόμαυροι συνέχιζαν να παίζουν με απόλυτη συγκέντρωση και αποφασιστικότητα, χωρίς να επιτρέπουν στην Κόμο να δημιουργήσει ευκαιρίες. Ωστόσο στο 57' από μια αδυναμία της Ένωσης να κρατήσει την μπάλα ήρθε το προβάδισμα για την Κόμο, με τον Μίγια με ένα φοβερό σουτ να βρίσκει τα δίχτυα του Στρακόσια για το 1-0.

Η Κόμο είχε πάρει ψυχολογία και λίγα λεπτά πιο μετά στο 61' έπειτα από ένα λάθος του Μουκουντί ο Πας βρήκε την εξωτερική πλευρά του δοκαριού του Στρακόσια. Ο Νίκολιτς άλλαξε τον Κουτέσα με τον Βάρκα, τοποθετώντας δίπλα στον Γιόβιτς, με τον εξαιρετικό Γκατσίνοβιτς να πηγαίνει αριστερά. Οι γηπεδούχοι είχαν πάρει το πάνω χέρι στο παιχνίδι προσπαθώντας να βρουν τη δυνατότητα να το τελειώσουν με ένα δεύτερο γκολ, αλλά η νέα κεφαλιά του Ραμον στο 68' μετά από φάουλ δεν βρήκε στόχο.

Η ΑΕΚ είχε αρχίσει να βγάζει σημάδια κόπωσης με τον Νίκολιτς να προχωρά σε διπλή αλλαγή με τους Μάνταλο και Ζίνι να περνούν αντί των Γκατσίνοβιτς και Γιόβιτς, ενώ λίγο αργότερα και οι Κάιρινεν και Ζοάο Μάριο πέρασαν αντί των Μάγερ και Βιτάλις. Η Ένωση από στατική μπάλα σε εκτέλεση του Μαρίν είχε τεράστια ευκαιρία για την ισοφάριση στο 80', ωστόσο η μπάλα μετά την κεφαλιά του Μουκουντί πέρασε δίπλα από το κάθετο του Σάντσεθ. Ο Στρακόσια στο 89' κράτησε το 1-0 λέγοντας «όχι» στον Περόνε σε τετ α τετ, ενώ στις καθυστερήσεις ο Πας από καλή θέση δεν βρήκε εστία με κεφαλιά, με την Κόμο να παίρνει τη νίκη και την ΑΕΚ να επιστρέφει ηττημένη από τον ιταλικό Βορρά στην Αθήνα.

MVP: Εξαιρετικό παιχνίδι από τον Γκατσίνοβιτς τόσο στην ανάπτυξη, όσο και ανασταλτικά. Ο «Γκάτσι» ήταν παντού στο γήπεδο, ωστόσο αυτό δεν αρκούσε στην ΑΕΚ.

Στο ύψος τους: Πολύ καλό παιχνίδι από τον Ρέλβας στην άμυνα, με τον Πορτογάλο να καθαρίζει σχεδόν τα πάντα. Για την Κόμο ο σκόρερ Μίγια πέρα από τη σουτάρα με την οποία βρήκε δίχτυα έκανε πολλές δουλειές στον άξονα της Κόμο.

Αδύναμος κρίκος: Ο Κουτέσα δεν μπόρεσε να προσφέρει επιθετικά για την ΑΕΚ στην αριστερή πλευρά και αντικαταστάθηκε μετά το προβάδισμα της Κόμο από τον Βάργκα.

Η γκάφα: Την έκανε ο Μάγερ που έβαλε απρόσεκτα το πόδι του στη φάση όπου ανέτρεψε τον Βάγε και η Κόμο κέρδισε πέναλτι, το οποίο όμως δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί.

Το στραγάλι: Ο Ισπανός Χαβιέρ Ρόχας σωστά υπέδειξε το πέναλτι υπέρ της Κόμο. Χάρισε πάντως μια δεύτερη κίτρινη στον Πας σε απρόσεκτο μαρκάρισμα στον Ρότα.

Το ταμείο του Gazzetta: Κρίμα για την ΑΕΚ καθώς βάσει της συνολικής της εμφάνισης στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» θα μπορούσε να φύγει με τον βαθμό. Η Ένωση είχε δύο με τρεις μεγάλες στιγμές, αλλά όταν σε αυτό το επίπεδο δεν τις κάνεις γκολ... Η Κόμο με την ποιότητά της πήρε το προβάδισμα, ενώ ως τότε πέραν του χαμένου πέναλτι δεν απειλούσε ουσιαστικά και η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να βρει απάντηση, γνωρίζοντας την ήττα και μένοντας με τους τρεις βαθμούς της πρεμιέρας.

Κόμο (Σεσκ Φάμπρεγας): Σάντσεθ, Βάγε, Τσαλόμπα (80' Κεμπφ), Ραμόν, Κόουτο (65' Σμόλτσιτς), Μίγια, Περόνε, Μπατούρινα (80' Καΐκι), Ντα Κούνια (88' Ρίκι), Πας, Δουβίκας

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Βιτάλις (79' Ζοάο Μάριο), Κουτέσα (62' Βάργκα), Μάγερ (79' Κάιρινεν), Γκατσίνοβιτς (74' Μάνταλος), Γιόβιτς (74' Ζίνι)