Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic, ο Νίκο Παζ δεν είναι και τόσο θετικός στην ιδέα του να επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Με όχι και τόσο καλό μάτι φέρεται να έχει πάρει την ενδεχόμενη επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2027 ο Νίκο Παζ.

Ο άσος της Κόμο που μαζί με τον Τάσο Δουβίκα οδηγούν την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας σε υψηλές πτήσεις σε Ιταλία και Ευρώπη, αποτελεί έναν από τους πιο περιζήτητους ποδοσφαιριστές των ημερών μας, ωστόσο οι Μερένγκχες έχουν... φροντίσει επ αυτού.

Στη συμφωνία τους με τον ιταλικό σύλλογο (όταν παραχώρησαν τον Παζ) έβαλαν ειδική ρήτρα επαναγοράς ύψους 80 εκατ. ευρώ για το καλοκαίρι του 2027, την οποία, βάσει των ρεπορτάζ, θα ενεργοποιήσουν για να τον πάρουν πίσω στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει το Athletic, ο 22χρονος δεν... ψήνεται και πολύ να φορέσει τη λευκή φανέλα. Το έγκριτο ΜΜΕ εξηγεί ότι ο Αργεντίνος θεωρεί πως δεν θα έχει σημαντικό ρόλο μέσα στη Ρεάλ, ενώ παράλληλα βρίσκεται και στη λίστα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Βέβαια, αν οι άνθρωποι της Βασίλισσας τον πείσουν και του δώσουν εγγυήσεις, η στάση του μπορεί να αλλάξει.