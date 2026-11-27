Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Νίκο Παζ δεν «ψήνεται» να γυρίσει, θέλει εγγυήσεις για χρόνο συμμετοχής
Με όχι και τόσο καλό μάτι φέρεται να έχει πάρει την ενδεχόμενη επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2027 ο Νίκο Παζ.
Ο άσος της Κόμο που μαζί με τον Τάσο Δουβίκα οδηγούν την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας σε υψηλές πτήσεις σε Ιταλία και Ευρώπη, αποτελεί έναν από τους πιο περιζήτητους ποδοσφαιριστές των ημερών μας, ωστόσο οι Μερένγκχες έχουν... φροντίσει επ αυτού.
Στη συμφωνία τους με τον ιταλικό σύλλογο (όταν παραχώρησαν τον Παζ) έβαλαν ειδική ρήτρα επαναγοράς ύψους 80 εκατ. ευρώ για το καλοκαίρι του 2027, την οποία, βάσει των ρεπορτάζ, θα ενεργοποιήσουν για να τον πάρουν πίσω στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».
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Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει το Athletic, ο 22χρονος δεν... ψήνεται και πολύ να φορέσει τη λευκή φανέλα. Το έγκριτο ΜΜΕ εξηγεί ότι ο Αργεντίνος θεωρεί πως δεν θα έχει σημαντικό ρόλο μέσα στη Ρεάλ, ενώ παράλληλα βρίσκεται και στη λίστα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Βέβαια, αν οι άνθρωποι της Βασίλισσας τον πείσουν και του δώσουν εγγυήσεις, η στάση του μπορεί να αλλάξει.
▫️ Nico Paz is excelling for Como and Argentina ▫️ Real Madrid hold an €80m buy-back, only valid for 2027 ▫️ He does not currently favour rejoining Madrid ▫️ Manchester United have Paz on a list of options in case Bruno Fernandes leaves, along with other candidates @David_Ornstein's One To Watch for 2027 is 22-year-old playmaker Paz. 🔗 https://t.co/QfbNDXgiXx— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 27, 2026
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