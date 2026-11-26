Τι έκανε όσο ετοιμαζε την ομάδα του για το ματς με την ΑΕΚ αποκάλυψε σε δηλώσεις του ο Φάμπρεγας.

Αν και η ΑΕΚ πάλεψε και με το παραπάνω δεν κατάφερε να φύγει με κάτι από την έδρα της Κόμο (1-0)στην 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ενδιαφέρον έχουν ωστόσο οι δηλώσεις που έκανε ο Σεσκ Φάμπρεγας μετά τη λήξη του αγώνα, καθώς ο τεχνικός της Ιταλικής ομάδας αποκάλυψε τι έκανε στην προετοιμασία της ομάδας για το ματς με την «Ένωση».

Συγκεκριμένα ο Ισπανός κοουτς μίλησε για την... αγαπη του για τη Μπαρτσελόνα που δεν χάνει ματς για ματς! Προερχόμενος από τα «σπλάχνα» του συλλόγου, αλλά έχοντας φορέσει και τη φανέλα των Μπλαουγκράνα για τρεις σεζόν διατηρεί ακόμα την αγάπη του για το σύλλογο.

Γεγονός που μπορεί να το καταλάβει κανείς και από τις δηλώσεις που έκανε, καθώς πριν το ματς για τη league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ανέφερε πως είχε το κινητό πάνω του για να βλέπει αγώνα της Μπαρτσελόνα!

«Δεν χάνω κανένα παιχνίδι της Μπαρτσελόνα. Τις προάλλες προετοιμάζαμε το αγωνιστικό πλάνο για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ και είχα το παιχνίδι της στο κινητό μου. Η Μπάρτσα παίζει σε απίστευτο επίπεδο, όπως ακριβώς η Παρί Σεν Ζερμέν ή η Μπάγερν Μονάχου. Αυτές οι τέσσερις-πέντε ομάδες είναι εξωπραγματικές και απολαμβάνω να τις βλέπω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Θυμίζουμε ότι η Κόμο του Δουβίκα είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της League Phase του Champions League και πραγματοποιεί τρομερές εμφανίσεις σε Ιταλία και Ευρώπη.