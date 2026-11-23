Γαλατάσαραϊ - Άστον Βίλα: «Άγγιξε» και το Champions League το περίφημο λιοντάρι που κυκλοφορεί ελεύθερο στην Κωνσταντινούπολη!
Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση των τουρκικών αρχών για τον εντοπισμό και την αιχμαλώτιση μίας λέαινας, η οποία φέρεται να εθεάθη στον δήμο Σαριγιέρ έξω από την Κωνσταντινούπολη.
Άπαντες ανησυχούν καθώς το ζώο φαίνεται πως βγήκε από ένα δάσος δίπλα στην εν λόγω περιοχή, όπου βρίσκονται τις τελευταίες ώρες ειδικά συνεργεία προσπαθώντας να το βρουν με τη βοήθεια θερμικής κάμερας.
Η χωροφυλακή έχει ενημερώσει τους κατοίκους και τους έχει ζητήσει να είναι πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, την ώρα που στο ίδιο μέρος συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το ματς ανάμεσα στη Γαλατάσαραϊ με την Άστον Βίλα για το Champions League (24/11,19:45).
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Το λιοντάρι, μάλιστα, εθεάθη τελευταία φορά περίπου 10 μίλια μακριά από το γήπεδο που θα γίνει το ματς, με την ίδια τη γηπεδούχο ομάδα να επιστρατεύει το χιούμορ της για το promo του αγώνα.
Η Γαλατά ανήρτησε στα social media ένα βίντεο το οποίο δημιούργησε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και απεικονίζει δύο λιοντάρια να κάνουν βόλτα στο Βόσπορο και στη συνέχεια να συναντιούνται στο «Rams Park».
Şehre yeni bir Aslan iner. 🔜 #GSvAVL #UCL https://t.co/458qMCZFlB— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 23, 2026
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