Τρόμος στην Κωνσταντινούπολη: Ψάχνουν να βρουν το λιοντάρι - Πώς βρέθηκε ελεύθερο στην Τουρκία
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Αδιανόητες σκηνές στην γειτονική χώρα με το άγριο ζώο να χάνεται από τις θερμικές κάμερες και είναι πλέον άγνωστο που βρίσκεται
Στη βόρεια Κωνσταντινούπολη, οι γειτονιές που βρίσκονται μέσα σε δασικές εκτάσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια ασυνήθιστη απειλή.
Ένα λιοντάρι, το οποίο εκτιμάται ότι διέφυγε από ιδιωτικό χώρο στην περιοχή Ουσκουμρουκόι του Σαρίγιερ, προκάλεσε εκτεταμένη αναστάτωση. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ η χωροφυλακή και οι αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας της φύσης ξεκίνησαν επιχείρηση εντοπισμού του ζώου μέσα στο πυκνό δάσος, χρησιμοποιώντας θερμικά drones από αέρος και ειδικό εξοπλισμό στο έδαφος.
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