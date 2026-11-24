Ένα απρόσμενο σκηνικό εκτυλίχθηκε στην αναμέτρηση της Γαλατασαράι απέναντι στην Άστον Βίλα, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Ντενίζ Γκιούλ να σκοράρει, αλλά να μην μπορεί να πανηγυρίσει όπως ακριβώς θα περίμενε.

Η Γαλατασαράι υποδέχτηκε την Άστον Βίλα στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και πήρε τη νίκη με 1-0, χάρη στον Γκιούλ.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 77ο λεπτό, με τον Ντενίζ Γκιούλ να παίρνει την κεφαλιά και από κοντινή απόσταση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ο σκόρερ της Γαλατασαράι έτρεξε να πανηγυρίσει το γκολ, ωστόσο λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έπεσε με το πρόσωπο στο χορτάρι, δείχνοντας να πονάει.

Αιτία, ήταν μια άτυχη στιγμή κατά τη διάρκεια της φάσης, καθώς την ώρα που ο Γκιουλ επιχειρούσε την κεφαλιά, ο Τζάκσον σήκωσε το πόδι του στην προσπάθειά του να προλάβει την μπάλα, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει στο πρόσωπο και τη μύτη.

Αμέσως, το ιατρικό επιτελείο της Γαλατασαράι έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, καθώς ο ποδοσφαιριστής είχε ματώσει. Ωστόσο, αυτό δεν τον εμπόδισε να συνεχίσει κανονικά την αναμέτρηση και να παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο: