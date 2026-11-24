Τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Champions League για τη Γαλατάσαραϊ, που επιβλήθηκε 1-0 της Άστον Βίλα εντός έδρας. Λύτρωση στο τέλος για Μπόντο/Γκλιμτ, 1-0 τη ΛΑΣΚ.

Συνέχισε την... ανάβασή της στη βαθμολογία της League Phase του Champions League η Γαλατάσαραϊ, που έφτασε τις τρεις συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση λυγίζοντας με 1-0 εντός έδρας την Άστον Βίλα. Οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο για πολλή ώρα στην Κωνσταντινούπολη, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν λιγοστές αξιόλογες φάσεις και να δείχνουν πως θα βολευτούν με τον βαθμό της λευκής ισοπαλίας.

Εντούτοις, μία ριψοκίνδυνη κεφαλιά του Γκιουλ στο 77ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση, με τον σκόρερ μάλιστα να τραυματίζεται στο πρόσωπο στη φάση που σκόραρε καθώς ο Τζάκσον τον κλότσησε προσπαθώντας να απομακρύνει... Η Γαλατά έχει πλέον εννέα βαθμούς, όσους και η Βίλα, με τον τουρκικό σύλλογο να έρχεται την επόμενη αγωνιστική στην Αθήνα προκειμένου να τεθεί αντιμέτωπη με την ΑΕΚ για την έκτη στροφή.

Μπόντο/Γκλιμτ – ΛΑΣΚ 1-0

Λύτρωση στο τέλος για την Μπόντο/Γκλιμτ, που κατάφερε να επικρατήσει 1-0 της ΛΑΣΚ με γκολ στις καθυστερήσεις. Οι Νορβηγοί είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά αδυνατούσαν να βρουν δίχτυα, μέχρι που στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέλμερσεν έπιασε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και η μπάλα πέρασε τη γραμμή παρά την προσπάθεια των Αυστριακών αμυντικών να απομακρύνουν έγκαιρα - με το γκολ τελικά να χρεώνεται ως αυτογκόλ του Μποχάρντε. Το αποτέλεσμα αυτό έβαλε στο κόλπο της πρόκρισης στα νοκ άουτ τους Σκανδιναβούς, που έχουν επτά βαθμούς.