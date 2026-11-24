Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την Γαλατάσαραϊ στις 8 Δεκεμβρίου για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο Κόμο, όμως δεν μετουσίωσε τις ευκαιρίες της και «λύγισε» από ένα φοβερό γκολ του Μίγια.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση των πρωταθλητών Ελλάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση θα είναι την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, όταν και θα φιλοξενήσουν τη Γαλατάσαραϊ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 22:00.

Το παιχνίδι του Δικεφάλου με την Τσιμ Μπομ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Magenta TV.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League