Κόμο - ΑΕΚ: Ο διαιτητής που θα σφυρίξει στο ματς
Η ΑΕΚ πρόκειται να ταξιδέψει στο Κόμο προκειμένου να αντιμετωπίσει την ομάδα της πόλης στις 24/11 για τη League Phase του Champions League. Λίγες ημέρες πριν την αναμέτρηση, έγινε γνωστή και η διαιτητική ομάδα που ορίστηκε για το παιχνίδι.
Ο Ισπανός ρέφερι Χαβιέ Αλμπερόλα-Ρόχας θα αναλάβει καθήκοντα, με τον 35χρονο να έχει σφυρίξει φέτος και τη νίκη 2-0 του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ για το Europa League.
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Αλφρέδο Ροντρίγκεθ Μορένο και ο Κάρλος Άλβαρεθ Φερνάντεθ. Τέταρτος θα είναι ο Βίκτορ Γκαρθία Βερδούρα, ενώ στο VAR θα βρεθούν οι Γκιγέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ και Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε.
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