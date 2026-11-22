Ο Χαβιέ Αλμπερόλα-Ρόχας θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Κόμο, την ερχόμενη Τρίτη (24/11, 22:00) για το Champions League.

Η ΑΕΚ πρόκειται να ταξιδέψει στο Κόμο προκειμένου να αντιμετωπίσει την ομάδα της πόλης στις 24/11 για τη League Phase του Champions League. Λίγες ημέρες πριν την αναμέτρηση, έγινε γνωστή και η διαιτητική ομάδα που ορίστηκε για το παιχνίδι.

Ο Ισπανός ρέφερι Χαβιέ Αλμπερόλα-Ρόχας θα αναλάβει καθήκοντα, με τον 35χρονο να έχει σφυρίξει φέτος και τη νίκη 2-0 του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ για το Europa League.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Αλφρέδο Ροντρίγκεθ Μορένο και ο Κάρλος Άλβαρεθ Φερνάντεθ. Τέταρτος θα είναι ο Βίκτορ Γκαρθία Βερδούρα, ενώ στο VAR θα βρεθούν οι Γκιγέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ και Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε.

