ΑΕΚ: Ο ιδιαίτερος τρόπος που παρέλαβε το βραβείο του MVP ο Μίγια
Η Κόμο κατάφερε να λυγίσει την ΑΕΚ και να πάρει ακόμα μία νίκη (1-0) στο φετινό League Phase του Champions League θέτοντας ισχυρές βάσεις πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Ο Λούις Μίγια ήταν ο άνθρωπος που χάρισε το τρίποντο στον ιταλικό σύλλογο με απίθανο σουτ έξω από την περιοχή και αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης με το βραβείο να τον περιμένει στο φινάλε του ματς.
Ο άλλοτε μεγάλος μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού επί εποχή Μεντιλίμπαρ, διάλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να παραλάβει το βραβείο του καθώς έκανε πως παίζει... γκολφ προτού το πάρει στα χέρια του.
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🏌️🏆 Luis Milla #UCL https://t.co/KKkx0lcZQF— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2026
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