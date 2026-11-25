Ο Λούις Μίγια ήταν ο χρυσός σκόρερ και MVP στη νίκη της Κόμο κόντρα στην ΑΕΚ και παρέλαβε το βραβείο του παίζοντας... γκολφ.

Η Κόμο κατάφερε να λυγίσει την ΑΕΚ και να πάρει ακόμα μία νίκη (1-0) στο φετινό League Phase του Champions League θέτοντας ισχυρές βάσεις πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Λούις Μίγια ήταν ο άνθρωπος που χάρισε το τρίποντο στον ιταλικό σύλλογο με απίθανο σουτ έξω από την περιοχή και αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης με το βραβείο να τον περιμένει στο φινάλε του ματς.

Ο άλλοτε μεγάλος μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού επί εποχή Μεντιλίμπαρ, διάλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να παραλάβει το βραβείο του καθώς έκανε πως παίζει... γκολφ προτού το πάρει στα χέρια του.