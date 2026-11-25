Οι δηλώσεις του Τάσου Δουβίκα στην κάμερα της Magenta TV μετά την ήττα της ΑΕΚ από την Κόμο στην Ιταλία.

Η ΑΕΚ ήταν «ζωντανή» μέχρι τέλους στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Κόμο, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει και το υπέροχο γκολ του Μίγια έκρινε το αποτέλεσμα υπέρ των Ιταλών. Ο διεθνής Έλληνας φορ, Τάσος Δουβίκας, ήταν βασικός και αναντικατάστατος για τους γηπεδούχους και στις δηλώσεις του στη Magenta TV τόνισε πως οι πρωταθλητές Ελλάδας ήταν η πιο δύσκολη αντίπαλος για την ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Τάσου Δουβίκα

«Ήταν ένα πολύ δυναμικό παιχνίδι, είχε φάσεις αρκετές, και η ΑΕΚ κι εμείς. Θεωρώ ότι είχαμε πιο σημαντικές ευκαιριίες, όπως το πέναλτι με το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε προηγηθεί πιο νωρίς. Κρατάμε τη νίκη, για εμέας είναθι πο΄λυ σημαντικό, φτάσαμε τις τέσσερις νίκες και είναι πολύ σημαντικό που είμαστε στους 12 πόντους.

Ο Μίγια έβαλε ένα εκπληκτικό γκολ, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν. Δουλεύει σκληρά για την ομάδα και σήμερα νομίζω επιβραβεύτηκε.

Αισθάνομαι πολύ καλά εδώ. Η ομάδα με βοηθά πολύ. Έχω πολύ καλούς παίκτες πίσω μου, με τροφοδοτούν πολύ. Εγώ δίνω το 100% την ομάδα. Χαίρομαι όταν βάζω γκολ αλλά το ίδιο και σήμερα που κερδίσαμε χωρίς να σκοράρω».

Για την ΑΕΚ: «Ήταν πολύ ανταγωνιστική η ΑΕΚ. Είχε τις φάσεις της που θα μπορούσε να έχει εκμεταλλευτεί καλύτερα. Για εμάς ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι εδώ στην έδρα μας. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ συμπαγής ομάδα, έχει και πολλούς παίκτες ποιοτικά, βγάζουν πολύ ταχύτητα στο παιχνίδι και χαίρομαι που το βλέπω αυτό από μια ελληνική ομάδα».