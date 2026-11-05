Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για την ΑΕΚ ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια (2-3).

Ο εκ των πρωταγωνιστών της Ρεάλ Μαδρίτης στην δύσκολη νίκη επί της ΑΕΚ με 2-3 στις καθυστερήσεις του αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια, Τζουντ Μπέλινγκχαμ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Ένωση.

Ο Άγγλος μέσος πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ με τακουνάκι για το 1-1 και βοήθησε αρκετά την ομάδα του έτσι ώστε να κάνει εν τέλει το 4/4 στη φετινή League Phase του Champions League. Μετά τον αγώνα, ο 23χρονος παραχώρησε δηλώσεις, όπου παραδέχθηκε πως επρόκειτο για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, δίνοντας τα εύσημα στο σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς.

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σήμερα (σσ χθες). Χωρίς την μπάλα ήταν (η ΑΕΚ) πολύ δυνατοί και πολύ ικανοί στις μονομαχίες. Εμείς μπορέσαμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι δυο φορές και βλέπεις ότι τα εκτός έδρας παιχνίδια δεν είναι ποτέ εύκολα. Οπότε ήταν ένα πολύ σημαντικό σημείο για την παρουσία μας στον θεσμό.

Το γκολ μου ήταν τελείως από ένστικτο. Η σέντρα από τον Μαρκ ήταν καλή, είδα τον εαυτό μου σε καλή θέση και κατάφερα να κάνω το μόνο πράγμα που μου ήρθε φυσικά όντας σε εκείνο το σημείο. Οπότε ναι, ήταν πολύ ωραίο.

Πρέπει να συνεχίσουμε να κερδίζουμε, έχουμε ένα ακόμη ματς με τη Βαλένθια πριν τη διακοπή των Εθνικών ομάδων και το πιο σημαντικό για εμάς είναι να κρατήσουμε αυτό το μομέντουμ που είχαμε και σε αυτό το ματς, την αποφασιστικότητα για τη νίκη».