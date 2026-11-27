Ολυμπιακός: Αναβολή για το ματς με την ΑΕΚ, εκτός απροόπτου θα γίνει 23 Δεκεμβρίου
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Ο Ολυμπιακός δρομολόγησε τις απαιτούμενες διαδικασίες για την αναβολή του εντός έδρας αγώνα του με την ΑΕΚ που προορίζεται για τις 23/12.
Όπως ήταν αναμενόμενο το Ολυμπιακός - ΑΕΚ που είχε προγραμματιστεί για τις 5 Δεκεμβρίου παίρνει αναβολή. Οι Πειραιώτες άσκησαν το σχετικό τους δικαίωμα για να αναβάλλουν τον αγώνα αυτόν σε μία περίοδο που έχουν χτυπηθεί από πολλά αγωνιστικά προβλήματα και ενώ στις 10/12 θα έχουν το εκτός έδρας παιχνίδι με την Τσέλιε. Εκτός απροόπτου ο αγώνας αυτός θα οριστεί για κάποιες ημέρες πιο μετά και συγκεκριμένα για τις 23/12.
Τα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού
- 29/11: Άρης – Ολυμπιακός (12η αγωνιστική Super League)
- 02/12: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (4η αγωνιστική Κύπελλο Ελλάδας)
- *05/12: Ολυμπιακός – ΑΕΚ (13η αγωνιστική Super League) - με την αναβολή θα διεξαχθεί στις 23/12
- 10/12: Τσέλιε – Ολυμπιακός (6η αγωνιστική Europa League)
- 13/12: Ατρόμητος – Ολυμπιακός (14η αγωνιστική Super League)
- 20/12: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (15η αγωνιστική Super League)
- *Το παιχνίδι με την ΑΕΚ μετά την αναβολή από μεριάς των Πειραιωτών δεν θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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