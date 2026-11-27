Ο Ολυμπιακός δρομολόγησε τις απαιτούμενες διαδικασίες για την αναβολή του εντός έδρας αγώνα του με την ΑΕΚ που προορίζεται για τις 23/12.

Όπως ήταν αναμενόμενο το Ολυμπιακός - ΑΕΚ που είχε προγραμματιστεί για τις 5 Δεκεμβρίου παίρνει αναβολή. Οι Πειραιώτες άσκησαν το σχετικό τους δικαίωμα για να αναβάλλουν τον αγώνα αυτόν σε μία περίοδο που έχουν χτυπηθεί από πολλά αγωνιστικά προβλήματα και ενώ στις 10/12 θα έχουν το εκτός έδρας παιχνίδι με την Τσέλιε. Εκτός απροόπτου ο αγώνας αυτός θα οριστεί για κάποιες ημέρες πιο μετά και συγκεκριμένα για τις 23/12.

Τα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού