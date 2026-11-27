Η Λίγκα ανακοίνωσε επίσημα την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ που με βάση το πρόγραμμα θα γινόταν στις 5 Δεκεμβρίου στο γήπεδο Καραϊσκάκη.

Ήταν κάτι που επρόκειτο να συμβεί και ειδικά από τη στιγμή που είχε στείλει το απαιτούμενο έγγραφο ο Ολυμπιακός. Ο λόγος για την αναβολή στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ (ματς που είχε οριστεί για τις 5 Δεκεμβρίου) που μετά από απόφαση που έκανε γνωστή η Λίγκα αναβάλλεται και επίσημα.

Η ανακοίνωση της Λίγκας

Ανακοινώνεται ότι αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Α.Ε.Κ., στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και σε εφαρμογή των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League.

Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή.

Τα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού

29/11: Άρης – Ολυμπιακός (12η αγωνιστική Super League)

02/12: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (4η αγωνιστική Κύπελλο Ελλάδας)

*05/12: Ολυμπιακός – ΑΕΚ (13η αγωνιστική Super League) - με την αναβολή θα διεξαχθεί εκτός απροόπτου στις 23/12

10/12: Τσέλιε – Ολυμπιακός (6η αγωνιστική Europa League)

13/12: Ατρόμητος – Ολυμπιακός (14η αγωνιστική Super League)

20/12: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (15η αγωνιστική Super League)

*Το παιχνίδι με την ΑΕΚ μετά την αναβολή από μεριάς των Πειραιωτών δεν θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου

Τα επόμενα παιχνίδια της ΑΕΚ