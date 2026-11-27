Επίσημο: Αναβολή στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ
Ήταν κάτι που επρόκειτο να συμβεί και ειδικά από τη στιγμή που είχε στείλει το απαιτούμενο έγγραφο ο Ολυμπιακός. Ο λόγος για την αναβολή στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ (ματς που είχε οριστεί για τις 5 Δεκεμβρίου) που μετά από απόφαση που έκανε γνωστή η Λίγκα αναβάλλεται και επίσημα.
Η ανακοίνωση της Λίγκας
Ανακοινώνεται ότι αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Α.Ε.Κ., στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και σε εφαρμογή των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League.
Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή.
Τα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού
- 29/11: Άρης – Ολυμπιακός (12η αγωνιστική Super League)
- 02/12: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (4η αγωνιστική Κύπελλο Ελλάδας)
- *05/12: Ολυμπιακός – ΑΕΚ (13η αγωνιστική Super League) - με την αναβολή θα διεξαχθεί εκτός απροόπτου στις 23/12
- 10/12: Τσέλιε – Ολυμπιακός (6η αγωνιστική Europa League)
- 13/12: Ατρόμητος – Ολυμπιακός (14η αγωνιστική Super League)
- 20/12: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (15η αγωνιστική Super League)
- *Το παιχνίδι με την ΑΕΚ μετά την αναβολή από μεριάς των Πειραιωτών δεν θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου
Τα επόμενα παιχνίδια της ΑΕΚ
- 29/11/2026, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, 21:00, Super League — 12η αγωνιστική
- 02/12/2026, ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης, 19:00, Κύπελλο Ελλάδας — League Phase, 5η αγωνιστική
- 08/12/2026, ΑΕΚ – Γαλατάσαραϊ, 22:00, Champions League — League Phase, 6η αγωνιστική
- 13/12/2026, ΑΕΚ – Βόλος, 19:00, Super League — 14η αγωνιστική
- 16/12/2026, Ατρόμητος - ΑΕΚ, 19:00, Super League (*εξ αναβολής αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής)
- 20/12/2026, Άρης – ΑΕΚ, 19:30, Super League — 15η αγωνιστική
- 23/12/2026 ή 6/1/2027, Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Super League — 13η αγωνιστική
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