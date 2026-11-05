ΑΕΚ: Οι πιθανότητες συνέχειας στο Champions League μετά την ήττα από τη Ρεάλ
Με ψηλά το κεφάλι και έχοντας δώσει το 101% έπεσε το βράδυ της Τετάρτης (4/11) η ΑΕΚ, γνωρίζοντας την ήττα στις καθυστερήσεις του αγώνα από την πανίσχυρη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-3 στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κοίταξε στα μάτια τους αστέρες του Ζοσέ Μουρίνιο, έκανε τον Πορτογάλο τεχνικό να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια, ωστόσο στο φινάλε δεν κατάφερε να πάρει ούτε τον βαθμό της ισοπαλίας, παραμένοντας στους 3, που έχει από την πρεμιέρα και τη νίκη επί της Λασκ (1-0).
Πλέον, το πράγμα έχει ζορίσει αρκετά όσον αφορά την είσοδο στην 24αδα, και άρα την ευρωπαϊκή συνέχεια. Με 4 αγωνιστικές να απομένουν και το πρόγραμμα να περιλαμβάνει Κόμο (εκτός), Γαλατάσαραϊ (εντός), Ρόμα (εντός) και Ντόρτμουντ (εκτός), το Football Meets Data δεν δίνει και πολλές πιθανότητες πρόκρισης στην Ένωση. Για την ακρίβεια, ο υπερυπολογιστής δίνει μόλις 13.4% στον Δικέφαλο για να πάρει το εισιτήριο της ενδιάμεσης φάσης,
[🔵 UCL projections after MD4] 🔃 Changes in Top 8: IN: 🏴 Man City, 🇮🇹 Como OUT: 🏴 Aston Villa, 🇪🇸 Betis 🔃 Changes in Top 24: IN: 🇵🇹 Porto, 🇹🇷 Fenerbahçe OUT: 🇳🇱 PSV, 🇳🇴 Bodø/Glimt *Teams are ordered on average expected positions from 100K simulations. https://t.co/a6HeanqTI0— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 4, 2026
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