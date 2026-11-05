Το Football Meets Data δίνει τις πιθανότητες που έχει η ΑΕΚ να συνεχίσει στο Champions League, μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης (2-3).

Με ψηλά το κεφάλι και έχοντας δώσει το 101% έπεσε το βράδυ της Τετάρτης (4/11) η ΑΕΚ, γνωρίζοντας την ήττα στις καθυστερήσεις του αγώνα από την πανίσχυρη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-3 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κοίταξε στα μάτια τους αστέρες του Ζοσέ Μουρίνιο, έκανε τον Πορτογάλο τεχνικό να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια, ωστόσο στο φινάλε δεν κατάφερε να πάρει ούτε τον βαθμό της ισοπαλίας, παραμένοντας στους 3, που έχει από την πρεμιέρα και τη νίκη επί της Λασκ (1-0).

Πλέον, το πράγμα έχει ζορίσει αρκετά όσον αφορά την είσοδο στην 24αδα, και άρα την ευρωπαϊκή συνέχεια. Με 4 αγωνιστικές να απομένουν και το πρόγραμμα να περιλαμβάνει Κόμο (εκτός), Γαλατάσαραϊ (εντός), Ρόμα (εντός) και Ντόρτμουντ (εκτός), το Football Meets Data δεν δίνει και πολλές πιθανότητες πρόκρισης στην Ένωση. Για την ακρίβεια, ο υπερυπολογιστής δίνει μόλις 13.4% στον Δικέφαλο για να πάρει το εισιτήριο της ενδιάμεσης φάσης,