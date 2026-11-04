Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ρόμα 3-2: Βρήκε τον... παράδεισο!
Η Γιουνάιτεντ βρέθηκε στην... κόλαση, είδε τους εξοργισμένους οπαδούς της να πετούν αντικείμενα και τους παίκτες να βγάζουν νεύρα στον αγωνιστικό χώρο. Η Ρόμα για 45 λεπτά φλέρταρε με την πρώτη της νίκη στο Νησί, αλλά αυτή δεν ήρθε ούτε το βράδυ της Τρίτης. Η Μάντσεστερ επικράτησε 3-2, πέτυχε τη δεύτερη νίκη και πήρε... ανάσα ενόψει της δύσκολης συνέχειας.
Η Γιουνάιτεντ πήγε στα αποδυτήρια υπό τις αποδοκιμασίες των οπαδών της, μετά από ένα ημίχρονο χωρίς καμία ελπιδοφόρα στιγμή. Η Ρόμα κυριάρχησε με άνεση και ήταν μάλλον φειδωλή στο σκορ (2-0). Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με ένταση, όμως στο 11ο λεπτό ο Μαϊνού έχασε εύκολα την μπάλα στον άξονα. Ο Σουλέ βρήκε ολόκληρη την αριστερή πλευρά ελεύθερη και νίκησε τον Λάμενς για το 1-0. Πέντε λεπτά αργότερα, η ίδια εικόνα επαναλήφθηκε, ο Αργεντινός ξέφυγε ξανά, το σουτ του κόπηκε από το χέρι του Χέβεν, και ο Μάλεν μετέτρεψε το πέναλτι σε γκολ για το 2-0.
Η εξοργισμένη κερκίδα στράφηκε κατά της ιδιοκτησίας. Ακούστηκαν συνθήματα κατά των Γκλέιζερ και πετάχτηκαν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο. Οι Ιταλοί συνέχισαν να βρίσκουν κενά, αλλά ο Γιορό και ο Λάμενς κράτησαν την ομάδα στο «κόλπο».
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Γιουνάιτεντ εμφανίστηκε μεταμορφωμένη, αποφασισμένη να ανατρέψει την κατάσταση. Το πρώτο βήμα έγινε με το πέναλτι που κέρδισε ο Κούνια. Την εκτέλεση ανέλαβε, ο Μπρούνο Φερνάντες, αλλά ο Βάσκεζ απέκρουσε. Επειδή όμως ο Μαντσίνι είχε μπει πρόωρα στην περιοχή, ο διαιτητής έδειξε επανάληψη και ο Πορτογάλος δεν αστόχησε. Αμέσως μετά τη σέντρα, οι γηπεδούχοι έκλεψαν την μπάλα, ο Μπρούνο έβγαλε τον Μπουμό απέναντι στον τερματοφύλακα, όμως το σουτ του σταμάτησε σε δύο δοκάρια.
Η ομάδα του Κάρικ πίεζε ασφυκτικά και ο αρχηγός της έδειξε τον δρόμο. Στο 80', ο Μπρούνο έστειλε μια εξαιρετική σέντρα, η άμυνα της Ρόμα υπολόγισε λάθος την πορεία της μπάλας και ο Κούνια ισοφάρισε σε 2-2. Στο 83’ ο νεαρός Λέισι, που έδωσε νέα ενέργεια στην ομάδα μπαίνοντας στο παιχνίδι, έβγαλε μια εξαιρετική μπαλιά στον Κούνια, και ο Βραζιλιάνος διαμόρφωσε το 3-2 σηκώνοντας το «Ολντ Τράφορντ» στο πόδι…
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