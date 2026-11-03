Η UEFA ανακοίνωσε πως σε όλα τα ευρωπαϊκά ματς της εβδομάδα θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή.

Η είδηση του θανάτου του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα μετά τον σοβαρό του τραυματισμό στην αναμέτρηση της Τενερίφης με την Ανδόρα έχει απλώσει μία σκιά πάνω από γήπεδα ανά την υφήλιο, με την UEFA να ανακοινώνει πως ενός λεπτού σιγή θα κρατηθεί στη μνήμη του Ισπανού ποδοσφαιριστή σε όλα τα ευρωπαϊκά ματς της εβδομάδας.

Έτσι, πριν τη σέντρα στις αναμετρήσεις για το Champions, το Europa και το Conference League, θα τιμηθεί ο αδικοχαμένος επιθετικός, που έχασε τη ζωή του έχοντας υποστεί καρδιακή προσβολή μετά την ολέθρια σύγκρουση με τον Χεσούς Οβόνο στην προαναφερθείσα αναμέτρηση για τη Segunda Division.

Αναλυτικά:

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική κοινότητα θρηνεί την απώλεια του επιθετικού της Τενερίφης, Jesús de Miguel Alameda.

Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και τους συμπαίκτες του σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή.

Στη μνήμη του θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες της UEFA αυτή την εβδομάδα.