Ο Ζεράρ Πικέ, μεγαλομέτοχος της Ανδρόρας, πηρέ θέση σχετικά με την τιμωρία που επιβλήθηκε στον Οβόνο μετά την επέμβαση που οδήγησε στον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ, ενώ ο προπονητής της Τενερίφης του απάντησε.

Ο Χεσούς Ντε Μιγκέλ, έφυγε από τη ζωή στις 3 Νοεμβρίου, μία ημέρα αφότου υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά τη σύγκρουση με τον Οβόνο κατά τη διάρκεια αγώνα ανάμεσα σε Τενερίφη και Ανδόρα, για την δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.

Ο τερματοφύλακας της Ανδόρας που προκάλεσε τον θάνατο του 30χρονου επιθετικού της Τενερίφης, βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ, ενώ η πειθαρχική επιτροπή της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (RFEF), του επέβαλε ποινή αποκλεισμού δώδεκα αγωνιστικών.

Θέση για την συγκεκριμένη ποινή πήρε και ο ιδιοκτήτης της Ανδόρας και πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ, υποστηρίζοντας πως ο τερματοφύλακας της ομάδας, δεν άξιζε την ποινή.

«Παίκτες, παλαίμαχοι, προπονητές, τερματοφύλακες, όλοι το έχουν χαρακτηρίσει ως ατύχημα. Πιστεύω πραγματικά ότι η επιβολή της μέγιστης ποινής στον Χεσούς για αυτή την ενέργεια τον φέρνει σε μια κατάσταση που δεν του αξίζει, γιατί δεν φταίει εκείνος που συνέβησαν όλα αυτά», ανέφερε σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

GERARD PIQUÉ 🇪🇸 réagit aux 12 MATCHS DE SUSPENSION de JESÚS OWONO 🇬🇶 après le choc qui a coûté la vie à JESÚS DE MIGUEL 🇪🇸. « Aucune sanction ne nous rendra Jesús de Miguel. (…) Je pense que la sanction doit porter sur L’ACTION, PAS SUR LES CONSÉQUENCES. (…) C’est un ACCIDENT. Je pense que lui infliger la sanction maximale le place dans une situation injuste, parce qu’il n’est pas responsable de ce qui a fini par arriver. » TikTok https://t.co/MDJELSmrcv — Actu Foot (@ActuFoot_) November 17, 2026

Από την πλευρά του, ο προπονητής της Τενερίφης, Άλβαρο Θερβέρα, απάντησε στον Πικέ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν έχω δει το βίντεο του Πικέ, αλλά άκουσα τι είπε. Φαντάζομαι ότι, ως ο κύριος μέτοχος της Ανδόρας, απλώς κάνει τη δουλειά του και πρέπει να υπερασπιστεί τους παίκτες του και τον σύλλογό του, και αυτό ακριβώς κάνει».

«Ο Πικέ έχει πει ότι τιμωρούνται οι συνέπειες, όχι η ίδια η πράξη, έτσι δεν είναι; Στον άμεσο κύκλο μου, εκτός ποδοσφαίρου, υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν αυτά τα γεγονότα διαφορετικά... Αλλά νομίζω ότι ο Πικέ θα έπρεπε να εξετάσει την ίδια την πράξη. Δεν έχω μιλήσει δημόσια, ούτε σκοπεύω να το κάνω, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που βλέπουμε κάθε μέρα, όπως φαίνεται να υπονοεί».