Μέλη της οικογένειας του αδικοχαμένου Χεσούς Ντε Μιγκέλ Αλαμέδα βρέθηκαν στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, όπου Ρεάλ Μαδρίτης και Θέλτα τίμησαν τη μνήμη του.

Η σέντρα στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Θέλτα καθυστέρησε για λίγα λεπτά και ο λόγος ήταν πολύ σοβαρός. Το παρών στον αγωνιστικό χώρο του Σαντιάγκο Μπερναμπέου, έδωσαν μέλη της οικογένειας του Χεσούς Ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 3 Νοεμβρίου μετά την ολέθρια σύγκρουση με τον Χεσούς Οβόνο στον αγώνα της Τενερίφης με την Ανδόρα για τη Segunda Division.

Μαδριλένοι και Γαλιθιάνοι τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή, με τους παίκτες των δύο ομάδων να κάνουν την εμφάνισή τους φορώντας φανέλες με τον Νο 9. Οι συγγενείς του Ντε Μιγκέλ έλαβαν υπογεγραμμένες φανέλες, την ώρα που ένα πανό με τη μορφή του Ισπανού σηκώθηκε στις κερκίδες του γηπέδου της Βασίλισσας. Φυσικά, πριν τη σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.