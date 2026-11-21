Ρεάλ Μαδρίτης - Θέλτα: Τίμησαν τη μνήμη του Ντε Μιγκέλ
Η σέντρα στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Θέλτα καθυστέρησε για λίγα λεπτά και ο λόγος ήταν πολύ σοβαρός. Το παρών στον αγωνιστικό χώρο του Σαντιάγκο Μπερναμπέου, έδωσαν μέλη της οικογένειας του Χεσούς Ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 3 Νοεμβρίου μετά την ολέθρια σύγκρουση με τον Χεσούς Οβόνο στον αγώνα της Τενερίφης με την Ανδόρα για τη Segunda Division.
Μαδριλένοι και Γαλιθιάνοι τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή, με τους παίκτες των δύο ομάδων να κάνουν την εμφάνισή τους φορώντας φανέλες με τον Νο 9. Οι συγγενείς του Ντε Μιγκέλ έλαβαν υπογεγραμμένες φανέλες, την ώρα που ένα πανό με τη μορφή του Ισπανού σηκώθηκε στις κερκίδες του γηπέδου της Βασίλισσας. Φυσικά, πριν τη σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.
The family of Jesús de Miguel received a tribute and standing ovation at the Bernabéu before Real Madrid vs. Celta Vigo 🙏 https://t.co/3RjSfGvvpK— ESPN FC (@ESPNFC) November 21, 2026
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